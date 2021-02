JEP abre la puerta a la expulsión del exgobernador Salvador Arana

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz abrió el camino a una posible expulsión del exgobernador de Sucre Salvador Arana, condenado por el asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz y nexos con paramilitares.

De acuerdo con la Sección de Apelación del tribunal, Arana no ha entregado un plan de reparación convincente, sus propuestas de indemnización no tienen una incidencia en sus víctimas directas y además no ha reconocido el daño a algunas de ellas, como a Martha Salgado, esposa del exalcalde Díaz.

Según los magistrados, los llamados hacia Arana para que cumpla sin evidenciar mejoras en puntos como los anteriormente mencionados llevan a que al evidenciar que el único beneficio que ha recibido es su admisión en el tribunal si no ajusta su ruta de aporte y se compromete con la verdad, la Sala de Definición de la JEP (que lleva su caso) no debe "desgastarse" en tramitar un incidente de incumplimiento en su contra, en cambio puede sencillamente revocar su aceptación y expulsarlo.

"...sin que se hubiese recibido aún tratamiento especial alguno, no hay razones para ejercer la competencia prevalente de la JEP respecto de aquellas personas que, desde un momento temprano, no demuestran una actitud seria para con la tramitación transicional", señala la decisión conocida en primicia por La W.

La Sección por otro lado criticó que Arana entregara un listado encriptado con códigos que incluye los nombres de las personas sobre las que prendería el "ventilador" durante el proceso, expresando que es inadmisible que se le pongan obstáculos al tribunal.

".. pretende involucrar a la Jurisdicción en una suerte de intercambio, bajo la lógica enrevesada de que sólo revelará la información una vez se le otorguen los tratamientos especiales, cuando por sus características procesales debería ser al revés. La información oculta bajo contraseñas de acceso dificulta la consulta y diligenciamiento del expediente", indican los magistrados.

Otro de los puntos que condenó la Sección de Apelación del tribunal es que Arana mientras se encuentra compareciendo ante la JEP esté adelantando acciones internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos rebatiendo las decisiones de la justicia ordinaria en su contra, lo cual señalan es una clara contradicción.

"...denota la actitud extraña del compareciente, quien parece considerar que puede venir a la JEP a decir cualquier cosa mientras, de forma paralela, alega otra totalmente opuesta en otros foros", indica el documento.

Además, la JEP rechazó que Arana no haya remitido la totalidad de los procesos en su contra, como el que lo relaciona presuntamente con la muerte de Álvaro Enrique Meriño, lo cual entorpece la acumulación de su investigación.

Los magistrados además le ordenaron explicar por qué para otros procesos en otros tribunales sí ha recurrido a los servicios de abogados particulares, mientras que para la JEP aduciendo falta de recursos solicitó que le designaran un abogado de oficio.

Debido a los motivos expresados anteriormente por la Sección de Apelación, le fue negada también la libertad condicional, punto que solicitaba el exgobernador Salvador Arana.