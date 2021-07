JEP acepta a soldado procesado por conseguir habitantes de calle para asesinarlos

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del capitán del Ejército Jimmy Alexander Cepeda, procesado en cuatro expedientes en la justicia ordinaria por su presunta participación en crímenes de guerra, llamados "falsos positivos".

De acuerdo con la decisión, el soldado (como jefe de Inteligencia) es investigado por, entre otros expedientes, supuestamente haber liderado una misión de varios militares adscritos al Batallón Tarqui en Boyacá, quienes se trasladaron a Bogotá para buscar una víctima para ejecutarla irregularmente, la cual fue un habitante de la calle recogida en el sector de San Andresito San José.

"Encontraron un sujeto en la calle, lo subieron al carro, le dieron comida en el carro, le ofrecieron trabajo en Boyacá, él aceptó, no sabía que eran militares" se lee en el expediente.

Posteriormente, según la Fiscalía, llegaron a Sogamoso (Boyacá) y recogieron elementos como botas de caucho y ropa de uso privativo de la Policía para ponérselos a la víctima y en una zona rural lo ejecutaron.

"Los soldados se llevaron a la víctima para bañarlo y cambiarlo de ropa, le pusieron el vestido verde de la Policía Nacional y unas botas de caucho. Al rato trajeron a la víctima cambiada, se corrieron hacia un lado y el soldado Cristian Yesid Cardozo le apuntó con un fusil y le disparó", afirmó.

En otro de los casos por los que Cepeda responde ante la justicia se menciona su participación en el tráfico de armas para colocárselas a las víctimas. Según el expediente y su propia confesión, en la escena del crimen de una de las víctimas reconoció un arma que él mismo había llevado desde Bogotá a Boyacá para ponérsela a los muertos.

"El señor (vendedor) me cita en el barrio 20 de Julio de Bogotá, yo viajo no recuerdo si fue con el cabo Pedraza a una pollería en la carrera 10 con 27 sur, llegamos allí y nos tomamos una gaseosa, cuando por debajo de la mesa el señor me pasa un arma y yo le pago no recuerdo como 500 mil pesos" indica el fallo.

El capitán, según la JEP en servicio activo, a su vez es mencionado en otra investigación en la cual se acusa que un hombre ajeno al conflicto fue asesinado y presentado como baja en combate por él y sus compañeros. Posteriormente, indica la investigación, le pagaron un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) a un supuesto informante.

La Jurisdicción le dio un plazo de 10 días al militar para que ajuste su plan de verdad y confiese si aceptará responsabilidad por todos los crímenes que se le endilgan. A su vez, deberá relatar con detalle lo que ocurrió en cada uno de los expedientes.