JEP confirmó que sí autorizó la salida de Rodrigo Granda a México

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que el excomandante de las Farc Rodrigo Granda sí tenía permiso para salir del país y se dirigía a México a participar de un seminario junto con otros excombatientes, entre ellos Rodrigo Londoño "Timochenko".



De acuerdo con lo expuesto en la decisión del tribunal especial, asistirían al seminario "Los Partidos y la Nueva Sociedad" en el que uno de los temas que se trataría sería el del Acuerdo de Paz en Colombia y se realizará desde el jueves 21 de octubre hasta el sábado 23 en el Hotel Fiesta Americana Reforma de Ciudad de México.

Según la determinación, Granda no tenía requerimientos pendientes ni ante la JEP ni ante la Comisión de la Verdad ni la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, por tanto se autorizó su salida y regreso a Colombia pactado para el 26 de octubre.



"Se tendrá que el viaje solicitado no implicará el incumplimiento de obligaciones contraídas con el Sistema, en tanto que no hay diligencias programadas en las fechas previstas en las que se requiera la presencia del compareciente" se lee en el documento.



Incluso, la JEP consideró que su visita a México junto a la delegación de excombatientes de las Farc serviría "como una muestra del compromiso del compareciente con su reincorporación" y no había razón alguna para considerar que su salida del país sería para abandonar el Acuerdo de Paz.