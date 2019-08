JEP no se ha pronunciado en caso Santrich pese al cumplimiento del plazo

El pasado 24 de mayo la Procuraduría presentó una apelación en contra de la decisión en la que en primera instancia la JEP le otorgó la garantía de no extradición a Jesús Santrich, miembro de las Farc y hoy prófugo de la justicia. La ley de procedimiento del tribunal de Justicia Transicional establecía un plazo de 60 días para que se tomara una decisión, pero aún no hay un pronunciamiento definitivo.

Los magistrados no han definido cuál es su decisión y por eso tomarán más tiempo, ya que este es un proceso de segunda instancia que en principio no existía. Es por esto que no hay un plazo para que se conozca si se le revoca el beneficio de no extradición al antiguo comandante guerrillero, vinculado a un proceso en Estados Unidos por su presunta participación en el envió de 10 toneladas de cocaina a Norteamérica. Todo esto ocurre mientras la Interpol emitió una circular roja en contra de Santrich.