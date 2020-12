Jorge Robledo se desmarca de Sergio Fajardo

En entrevista con Channel Plus, el senador Jorge Enrique Robledo se desmarcó del exgobernador y precandidato presidencial Sergio Fajardo y aseguró que el acuerdo político que lo llevó a apoyar su candidatura presidencial en 2018, bajo la sombrilla de la Coalición Colombia, ya terminó.

El congresista dijo no arrepentirse de las decisiones que tomó en la pasada campaña presidencial, pero señaló que hoy su relación con Fajardo es la de competidores.

"Lo que sucedió la vez pasada, que yo retiré mi candidatura, no va a suceder. Lo único que me puede sacar de esta carrera a la Presidencia es que una votación me saque", aseguró.

Robledo también dijo que espera que Fajardo pueda dar todas las explicaciones necesarias en el proceso que adelanta la Contraloría en su contra por el caso Hidroituango.