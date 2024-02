Juan Carlos Restrepo, explica su salida de la Agencia Nacional de Inteligencia

El inspector general de la Agencia Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Restrepo, explicó en La W, los motivos por los que deja su cargo. Reveló que la única razón es una situación personal dentro de su familia, que le obliga a renunciar.



Restrepo, quien duró aproximadamente seis meses en el cargo y, se había desempeñado como director nacional de Estupefacientes, se mostró complacido con su labor en el cargo, y rechazó cualquier tipo de suspicacia, como rumor frente a su salida de la agencia.



‘No hay ningún problema, no hay un mal tema, es un situación personal que me lleva a tomar esta decisión’, afirmó, luego que salieran versiones que explicaban que su salida del cargo obedecía a que denunció a varios políticos.



Restrepo anunció que no dejará de servir al país y apoyar al presidente Juan Manuel Santos.