Juan Ricardo Ortega sería el nuevo presidente del Grupo Energía de Bogotá

El medio Primera Página confirmó que recientemente se dio vía libre a la terna para seleccionar al nuevo presidente del Grupo Energía de Bogotá.

Astrid Álvarez estará en el cargo hasta este lunes, por lo que el nombramiento debería darse en las próximas horas.

“La firma especializada en reclutamiento y selección de personal, Hays Colombia, acaba de seleccionar la terna que será entregada a consideración de la Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá, para definir el reemplazo de la presidenta Astrid Álvarez Hernández, quien debe dejar el cargo a partir de este lunes”, señala Primera Página.

El proceso de selección se viene realizando desde mayo y hasta el final estuvieron compitiendo seis posibles sucesores: Guillermo Fonseca (ex Cerrejón), Juan Ricardo Ortega (exDian y columnista de Semana), Orlando Cabrales Segovia (Naturgas); Ricardo Rodríguez Yee (ex contralor delegado para para el sector Minas y Energía); José Mutis (consultor); un ex Promigas y un ex Celsia.

Según concluye Primera Página, “la terna final quedó integrada por Juan Ricardo Ortega (ex director de la Dian y actual columnista de la revista Semana), Orlando Cabrales Segovia (presidente de Naturgas); Ricardo Rodríguez Yee (ex contralor delegado para para el sector Minas y Energía y ex vicecontralor (e) general de la República”.