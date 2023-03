Junta de la ANTV conocía demanda contra Mintic

Según correos electrónicos en poder de www.wradio.com.co la Junta Directiva de lasí conocía el contenido de la demanda de constitucionalidad, contrario a lo afirmado el día anterior por una de sus integrantes,afirma, en una misiva enviada a la Junta de ANTV, que "de manera muy acertada el proyecto de demanda identifica tres preceptos de la ley 1507 de 2012 que no se ajusta a la Constitución. El parágrafo 1 del artículo 2 de la ley que asimila la ANTV a un establecimiento público; el artículo 4ª que incluye al Ministro de Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (o el Viceministro delegado) en la Junta nacional de Televisión; y, el artículo 19 sobre el pasivo pensional de ex trabajadores de Inravisión."En esa misma línea se expresóexfuncionario de la ANTV, quien señaló que antes de que la demanda fuera radicada ante la Corte Constitucional, la Junta Directiva conoció el contenido de la misma y lo aprobó, incluyendo la demanda a la presencia del Ministro de las TIC en la junta."Alexandra Falla dijo muchas imprecisiones en la entrevista. Ella sí sabía del contenido de la demanda y no se opuso", dijo el abogado Téllez.