La aseguradora que no cubre a conductores borrachos pero sí perjuicios causados

En la ciudad de Bogotá, entre junio y septiembre de 2021, se han registrado más de 300 víctimas fatales de siniestros viales. Al parecer, alrededor de 399 accidentes estuvieron relacionados con personas que manejaban en estado de embriaguez, en el marco de la reapertura de bares y sitios que permiten el consumo de alcohol.

Vale recordar que esta cifra reportada por la Secretaría de Movilidad fue de 241 en el 2020, y en el 2019, de 289. Esto indica que, respecto al dato del 2019, los siniestros ocasionados por borrachos manejando tuvieron un incremento del 38 por ciento.

Ante esta situación, Zurich Seguros ha lanzado una nueva iniciativa transformadora, ofreciendo un seguro socialmente responsable: si se conduce embriagado, o bajo losefectos de sustancias psicoactivas, la empresa responderá exclusivamente por losperjuicios causados a terceros.

De esta manera, el seguro Zurich Mov, el primero en Colombia para la movilidad, extiendesus amparos a automóvil, bicicleta, patineta eléctrica y transporte público.

Con esta iniciativa, la empresa se ha propuesto desafiar a la industria aseguradora nacional, que por costumbre ha permanecido inmutable por años ante el fenómeno de los borrachos al volante pagando daños al vehículo asegurado, considerando entre las exclusiones de la póliza cuando el asegurado o conductor autorizado del vehículo asegurado se encuentre bajo el influjo de drogas tóxicas, heroicas o alucinógenas o en estado de embriaguez.

Respecto a esta iniciativa, Juan Carlos Realphe, presidente de Zurich en Colombia, la ha calificado como una “verdadera revolución”, destacando que está encaminada hacia hacer entender a los ciudadanos que “todos vivimos en una era de aseguramiento sostenible, donde todos somos corresponsables”.

A largo plazo, la aseguradora con casa matriz en Suiza espera que las demás aseguradoras sigan por la misma línea. Sin embargo, entre tanto, continuará operando con enfoque de sustentabilidad, guiada por sus valores.

Así lo expresa Realphe: “El mundo se encuentra en una encrucijada, no por primera ni por última vez. Nuestros viejos comportamientos no nos ayudarán a construir un mejor mañana. Reemplazar cosas rotas con más cosas rotas no es un modelo de negocio ni un modelo de vida sostenible. Es hora de un cambio, y la gente lo sabe. En Zurich lo saben”.

Por lo anterior, Realphe destaca que la firma, en permanente transformación, busca abrir la conversación acerca de acciones reales por la gente y por el planeta: “El propósito es crear juntos un futuro mejor, siendo por eso una compañía más segura, más humana, más responsable”.