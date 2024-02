La Comisión Arbitral es transparente, ellos jamás permitirían lo que se dice: Jorge Vélez

Óscar Julián Ruiz es asesor de la FIFA, por lo que no tiene ninguna incidencia en la Comisión Arbitral: Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor. Foto: Getty Images

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, respondió en La W a las denuncias hechas por algunos árbitros como Harold Penilla, de acoso sexual y corrupción de parte de Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado. Además, le pidió a la Fiscalía que "llegue hasta las últimas consecuencias" de este escándalo.

En primer lugar, Vélez explicó que “los árbitros son calificados partido por partido y ahí una tabla de posición esa es la que determina la elección de los mismos”.

Vélez negó los señalamientos del árbitro Harold Perilla sobre su supuesta complicidad en las irregularidades en el mundo arbitral.

"Perilla fue seleccionado para un partido en Tunja y pitó cojo, aunque le dijimos que no lo hiciera. Por eso salió. Cuando lo sacamos del cargo me envió a no menos de 10 senadores pidiendo que lo reintegráramos", señaló Vélez.

Y aunque afirmó que apoya a los que denuncian, aseguró también que “una de las personas que denunció primero trató de chantajearme, pero lo que le dije fue que denunciara ante la Fiscalía” y cuestionó por qué Harold Penilla no denunció antes, “él comenzó a presionar para que lo reintegraran y como vio que no iba a ser posible, salió con esta denuncia”.

De otro lado, negó que Ruíz tenga injerencia en las comisiones “Oscar Julián es asesor de la Conmebol y la Fifa, ya no vive acá en Colombia y mientras yo estuve, él nunca puso fichas suyas en la comisión, no tenía incidencia”.

Y concluyó “la Comisión Arbitral es totalmente transparente, ellos jamás permitirían que pasara algo como lo que están diciendo”.