Colombia fue epicentro de un encuentro histórico por la igualdad

Colombia

Colombia dio un paso decisivo hacia la inclusión. El Ministerio de Igualdad y Equidad realizó, la ‘Convención Nacional de Personas Transfemeninas’. El evento reunió a lideresas de los 32 departamentos del país en un espacio de diálogo y construcción colectiva que marcó un antes y un después en la garantía de derechos para esta población.

Más de cien mujeres transfemeninas llegaron a la capital del Magdalena para debatir, proponer y fortalecer capacidades. El objetivo fue consolidar una hoja de ruta que derribara las barreras históricas que han limitado el acceso a salud, educación, empleo y justicia.

“El país tiene una deuda histórica con las personas transfemeninas y no binarias. Esta convención es un mensaje claro, sus vidas importan, sus derechos importan y su participación es indispensable para construir un país más justo”, afirmó el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva.

El encuentro respondió a solicitudes de colectivos y activistas para avanzar en una agenda conjunta con el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro. Este proceso permitió construir y presentar un documento con conclusiones que servirá como insumo para un pliego nacional de compromisos interinstitucionales con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Florián Silva recalcó que “nuestro compromiso es garantizar que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas, sin excepción”. Con estas palabras, el Gobierno del cambio reafirmó que la inclusión no es un discurso, sino una tarea urgente y concreta.

Colombia se convirtió así en el escenario donde la esperanza se transformó en acción. Porque cuando la diversidad se abraza, el país avanza.