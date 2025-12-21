Colombia fue epicentro de un encuentro histórico por la igualdad
Más de 100 lideresas transfemeninas de los 32 departamentos se reunieron para construir una hoja de ruta que elimine barreras históricas en salud, educación, empleo y justicia.
Colombia
Colombia dio un paso decisivo hacia la inclusión. El Ministerio de Igualdad y Equidad realizó, la ‘Convención Nacional de Personas Transfemeninas’. El evento reunió a lideresas de los 32 departamentos del país en un espacio de diálogo y construcción colectiva que marcó un antes y un después en la garantía de derechos para esta población.
Más de cien mujeres transfemeninas llegaron a la capital del Magdalena para debatir, proponer y fortalecer capacidades. El objetivo fue consolidar una hoja de ruta que derribara las barreras históricas que han limitado el acceso a salud, educación, empleo y justicia.
“El país tiene una deuda histórica con las personas transfemeninas y no binarias. Esta convención es un mensaje claro, sus vidas importan, sus derechos importan y su participación es indispensable para construir un país más justo”, afirmó el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva.
El encuentro respondió a solicitudes de colectivos y activistas para avanzar en una agenda conjunta con el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro. Este proceso permitió construir y presentar un documento con conclusiones que servirá como insumo para un pliego nacional de compromisos interinstitucionales con acciones a corto, mediano y largo plazo.
Florián Silva recalcó que “nuestro compromiso es garantizar que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas, sin excepción”. Con estas palabras, el Gobierno del cambio reafirmó que la inclusión no es un discurso, sino una tarea urgente y concreta.
Colombia se convirtió así en el escenario donde la esperanza se transformó en acción. Porque cuando la diversidad se abraza, el país avanza.