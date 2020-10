La construcción ilegal en playas de Cartagena a la que nadie le pone freno

Continúa la indignación en Cartagena por la construcción ilegal de un bar en la playa, a pesar que se está invandiendo espacio público, ninguna autoridad de la ciudad se pone al frente de la situación.

Sigue La W estuvo en el sitio y evidenció que las obras se realizan sin permisos y en terrenos que están en bajar mar. Algo que llama la atención es que, además de ser ilegal, la obra se adelanta en medio de las salidas de emergencia de dos edificios.

Precisamente, la administradora de uno de los edificios afectados, Katia Orozco, comento que le han pedido a las autoridades que tomen acciones porque no hay un permiso "la Dimar dijjo que no los hay y la obra tiene materiales no removibles". El representante de otro edificio afectado aseguró que interpusieron una acción popular ante un juez para que se pronuncie sobre el caso.

Sigue La W se contactó con el alcalde local #2, quien está a cargo del sector y no atendió la petición, mientras que la inspectora de La Boquilla aseguró que no puede suspender la obra porque solo lo hacen con aquellas que tienen permiso, por lo que le corresponde al alcalde mencionado, pero nada sucede.

Lascario Jiménez, abogado de Roberto Pinto, quien afirma ser el dueño del predio, señaló que él hace parte de la descendencia de los boquilleros y "tiene una protección reforazada constitucional" por ser nativo , así que no es necesario un permiso para realizar una obra.

Turismo en Cartagena

Por otro lado, la ciudad se prepara para recibir turistas en este puente festivo. María Claudia Peñas, gerente de reactivación turística y económica de Cartagena, reveló que se realizó la apertura de la segunda playa biosegura. Para las personas que deseen ingresar deben hacer un registro en la página de reserva de playas y separar su módulo.

Cabe resaltar que el ingreso máximo es de seis personas.

Asimismo, Cartagena espera cerca de dos mil turistas, un número más bajo de lo normal durante un puente festivo, dijo Peñas y más de 700 restaurantes están habilitados para atender a los comensales.