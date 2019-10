La gente no quiere dignidad con cucharitas de postre: María José Pizarro

Fenalco propone contratación por horas, salario diferencial y eliminación de horas extras nocturnas y dominicales triples. Por eso, hoy en Vicky Dávila en La W, se debatió el tema junto a los congresistas Gabriel Vallejo y María José Pizarro.

Pizarro aseguró que lo que ve es un discurso esquizofrénico. “Por un lado, se anuncian una serie de garantías, y por otro lado están unas condiciones completamente diferentes para los ciudadanos de a pie”.

En contraposición Vallejo dijo que “si hay algo que reconocerle a este gobierno es que, a diferencia de otros, ha definido con claridad políticas públicas en materia de formalización. Lo más preocupante es que seguimos teniendo una altísima informalidad”.

“No creo que el gobierno hoy esté planteando un modelo que revierta el proceso de informalidad” le respondió Pizarro.

Además dijo que “los ciudadanos no quiere estar en los semáforos, quiere estar produciendo para el país. Se están yendo del campo porque no tienen oportunidades (...) tenemos deserción de jóvenes hacia grandes ciudades”.

“Hay cerca de 12 millones de trabajadores formales pero la otra mitad está en la informalidad. ¿Qué vamos a hacer?” se cuestionó Vallejo.

Sobre este tema, Pizarro también resaltó, “la gente no quiere dignidad con cucharitas de postre, la gente quiere condiciones de trabajo dignas, con prestaciones y poderle aportar al país. Es necesario hacer una inversión realmente grande en la formación de la gente. Lo que propone Fenalco no es la alternativa”.

De otro lado, Vallejo dijo que “la OIT reconoció que la protección social de los trabajadores no es blanco y negro. Gobierno de Iván Duque y Centro Democrático incluimos en el PND el piso mínimo de seguridad social”.

Mientras que Pizarro, señaló que “ustedes proponen una generación de empleados, nosotros una generación productiva. La base de la riqueza no debe estar en los empleadores sino en la sociedad. No estamos produciendo riqueza”.

“Tiene que ser un deber de las empresas que, mientras producen riqueza, produzcan condiciones de dignidad para sus trabajadores” añadió.

Respecto a los jóvenes Vallejo dijo que, “si yo soy un joven de 20 años y no he conseguido trabajo, y hoy se generan unas condiciones legales para acceder a un empleo formal, ¿cómo no voy a poder, como empresa, generar estos nuevos empleos?”

Por su parte, Pizarro afirmó “jóvenes quieren irse del campo porque no encuentran condiciones de trabajo digno. Si consiguiéramos estímulos y tecnificáramos el trabajo de campesinos, no tendríamos que ofrecer contratos basura”.

Finalmente, Vallejo dijo que “si nosotros fuéramos más productivos yo puedo garantizar que Colombia y los empresarios podrían pagarle mejor a los trabajadores”.

Para terminar, Pizarro señaló lo que haría para mejorar las condiciones laborales en Colombia “empezaría por una reforma rural, una reforma educativa y una reforma a la salud. Empezaría por ofrecer las mínimas condiciones de dignidad. Pero a la gente no podemos pedirle todo, sin ofrecerles nada”.