La minga regresará al Cauca luego de participar en el paro nacional

Los cientos de indígenas que habían llegado el pasado domingo 18 de octubre a Bogotá iniciarán su regreso al departamento del Cauca este miércoles en horas de la tarde.

La decisión fue tomada por líderes de la minga, quienes ayer en la tarde lo anunciaron, pero advirtiendo que lo harían luego de participar en las movilizaciones organizadas para hoy. No obstante, dijeron que harían su marcha sin involucrarse con los demás gremios.

Su regreso al Cauca se hará en más de 70 chivas y vehículos pequeños que fueron empelados para llegar a la capital. Desde ayer, casi la mitad de los indígenas emprendieron su viaje de retorno, por lo que luego de hacer un acto simbólico en la Plaza de Bolívar desintalarán su cambuches en el Palacio de los Deportes y tomarán rumbo hacia sus territorios.

Sin embargo, algunos líderes se quedarán en Bogotá a la espera del diálogo con el mandatario nacional, razón por la que acudieron a Bogotá.

Arcadio Aguilar, uno de los líderes de la Guardia Indígena, expresó que se van satisfechos "así no hayamos hablado con el presidente o él no haya querido hablar con nosotros". Por otro lado, dijo que fue una ganacia porque se evidenció que no son violentos

Voceros de la minga indicaron que su participación será autónoma, pues consideran que si se unen a otras movilizaciones podría haber infiltrados que ocasionen alteraciones del orden público.