La música va de la mano con el amor: Gerardo de Francisco

Alberto Casas recibe al actor, músico y arquitecto colombiano, Gerardo de Francisco en El Encierro de este 15 de abril.

"Se casó con la mujer más bella de Colombia y tiene unos hijos de lujo", así le dio la bienvenida el doctor Casas a otra entrega de este programa.

"Yo empecé a cantar y tocar los instrumentos de cuerda desde los 12 años. Trabaje en Riopaila cuatro años. Fui fundador del zoológico de Cali".

"Adoro los animales, para mí no hay nada más bello que un perro. He querido toda mi vida a los animales". Aunque ahora tiene un gato porque es más autonómo, dijo.

Su otra pasión es la arquitectura, "eso también nace con uno. Lo que pasa es que yo nunca pensé en ser profesional de la música"

Se quebró cuando ocurrió la caída del sector de la construcción y por los consejos de sus hijos el 22 de abril de 1984 montó el 'Viejo Conde', un sitio para disfrutar la música.

"Un día, mientras trabajaba en la noche, estaba Bernardo Pereiro en el lugar, me llamó y preguntó si quería trabajar en televisión. Yo le respondí en ¿dónde le firmo?"

Desde que nací era un folclorista. Desde los 6 años le pedí a mi papá un tiple. La vocación de la música nace con la gente.

Hace poco cumplió 57 años de casado con su esposa. Siempre le canta la canción de Los Chalchaleros 'Merceditas" porque "la música va de la mano con el amor".

Dice que siempre ha sido folclorista, "yo no sirvo para cantar música clásica (...). La vocación por la música nace con la gente, y se manifiesta en cualquier momento durante la niñez"

Su segunda "patria chica" también es Ginebra (Valle del Cauca) "a la que llegué a los 12 años. Tuve el gusto de ser miembro de la junta del Festival el 'Mono Nuñez' que me lo gané en alguna ocasión".

Ahora es todo un éxito en redes sociales, pues ha aprovechado la cuarentena, ya que un día salió al balcón a cantar, subió el video y ya tiene más de 5 mil seguidores.

Se dedicó a estudiar el folclor latinoamericano, desde México hasta Argentina.

Alberto casas le pregunta sobre la nueva industria musical y los ritmos que la lideran, a lo que, refiriéndose al reguetón, dice "son canciones que tienen una estrofa y la repiten 40 veces. Ni tiene música ni letras importantes, no tienen poesía, nada. Para mí es una vaina desastrosa"

Sin embargo, reconoce que "la música folclórica no tiene venta, nadie se ha hecho rico con la música folclórica. No es negocio hacer música colombiana o folclórica, eso no vende. No se puede competir con estas cosas"

Finalmente habla sobre el grupo "Herencia de Timbiquí es una cosa bellísima, lo tiene todo. Son de un romanticismo y una brillantez poética inmensa": Gerardo de Francisco

