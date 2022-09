La ONU pidió cambios al fuero militar para 'evitar daño grave' en derechos humanos

Naciones Unidas envió un documento al Congreso de la República pidiendo cambios para "evitar un daño grave" en los compromisos internacionales que tiene Colombia en materia de derechos humanos.



El informe, de 7 páginas, plantea realizar tres modificaciones urgentes: aclarar que esta norma no será retroactiva y que no cobijará casos de ‘falsos positivos’ en curso, estipular que estos procesos quedarán en la justicia ordinaria, y definir que será la Fiscalía la que investigue casos relacionados con el “uso de violencia letal”.



Propone que “los casos del pasado deben ser investigados y juzgados según el derecho vigente en el momento de la comisión de la conducta”, por lo que, según la ONU, es imperante que se aclare que “cualquier definición de conducta típica que se promueva en el proyecto no podrá ser utilizada de manera retroactiva”.