La propuesta de la SAC para reducir la informalidad en el campo colombiano

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia explicó en W Fin de Semana la propuesta para reducir la informalidad en el campo.

Le puede interesar: ¿En que consisten las ayudas al transporte terrestre?

"Tenemos el 86% de informalidad, es algo inadmisible y tanto el Gobierno como el Congreso tienen que hacer algo para que la generación del empleo en el marco rural sea digna, el campo nos ha respondido muy bien durante la pandemia" dijo.

Lea también: Superservicios anunció inicio de averiguaciones sobre irregularidades en facturación

Además, mencionó que "no entendemos por qué no se ha hecho nada, ya es el momento de tomar acción, yo creo que el país no puede tolerar una tasa de informalidad tan alta".