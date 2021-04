Las condiciones que se deben tener para ser reconocido como refugiado en Colombia

Colombia hace parte de los estados de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra en 1951 y ratificada el 10 de octubre de 1961.

El proceso para solicitar este reconocimiento se rige bajo el Decreto 1067 de 2015. Las peticiones presentadas se estudian por medio de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado.

Sin embargo, Migración Colombia especifica las condiciones que deben tener estas personas para obtener este reconocimiento:

1. Por temores de “ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas; esté fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y, debido a tales acontecimientos, esté fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él”.

2. “Se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público”.

3. “Que haya razón es fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en caso de que se procediera a su expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en caso de que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual”.

La entidad, también recalca que la solicitud puede presentarse directamente en el Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, si la persona está en el país, esta petición se deberá hacer máximo dentro de los dos meses siguientes del momento en que ingresó a Colombia.