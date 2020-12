Las Farc me dijeron que si Pastrana se reunía con ellos por qué yo no: exalcalde de Nariño

Durante una ceremonia de perdón hacia los habitantes de Sonsón, Argelia, Abejorral y Nariño, en Antioquia, promovida por la Comisión de la Verdad y con participación de excombatientes de las Farc como Pastor Alape, el exalcalde de Nariño Orlando Medina relató cómo el comandante del frente 47 de la guerrilla para la época Everardo Carvajal, conocido como "moña blanca", lo obligó a reunirse con ellos, diciéndole que si el presidente Pastrana se sentaba con la guerrilla por qué él no.

"...tenía dos horas para acudir a la cita, de lo contrario me convertiría en objetivo militar sin lugar a ningún tipo de mediación para salvaguardar mi vida", señaló Medina.

Además también contó que le mintieron cuando preguntó si pensaban tomarse el pueblo y le aseguraron que no porque era un lugar pobre. Finalmente sí lo hicieron el 30 de julio de 1999 y el saldo fue de 16 policías y civiles muertos.

"Luego de terminada la toma el panorama en la plaza principal y sus alrededores era desolador. Destruido el patrimonio de un pueblo y apagada la vida de unos policías y unos civiles. ¡Que dolor al observar el traslado de unos cuerpecitos de niños inocentes! Como alcalde me sentí débil e impotente observando tanta indolencia y tanta crueldad por parte de las Farc, pero a la vez tanto abandono del estado" relató conmovido el exalcalde.

El exmandatario local contó cómo luego de la toma el excomandante del frente 47 Everardo Carvajal llegó borracho a su oficina a intimidarlo y le dijo que a partir de ese momento ya no gobernaba solamente él.

"Justificó la toma guerrillera diciendo que era necesaria para evitar que en el municipio incursionaran los paramilitares. Me planteó prácticamente que a partir de la fecha habría un cogobierno. Sus palabras fueron, a partir de este momento en Nariño mandan Orlando Medina y Everardo Morales -moña blanca-, que todos los problemas de los habitantes debían solucionarse con la guerrilla" expresó.

Además, afirmó que otra de las amenazas del exguerrillero fue que si pedía apoyo de la fuerza pública iban a "ejecutarlo".

El exmandatario señaló que ante la delicada situación solicitó ayuda de la Gobernación de Antioquia, pero la respuesta que recibió fue desconcertante.

"Hablé de este tema con el secretario de gobierno departamental para solicitarle el apoyo con fuerza pública, me manifestó que no había ninguna forma de ayudarnos, que él me aconsejaba que me comportara bien para que no fueran a atentar contra mi vida" manifestó el exalcalde.

Medina cerró su recuento indicando que después de la toma debió irse del pueblo; pasado un mes volvió, pero posteriormente tuvo que renunciar porque las Autodefensas lo iban a matar a él y a su familia a través de un "juicio político por traición a la patria", debido a que creían que era aliado de las Farc.