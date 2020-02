Las fuertes denuncias de contratistas del elefante blanco del Sena

Sigue la W conoció denuncias de deudas y estafas por parte de contratistas y acreedores hacia el contratista oficial del Sena encargado de construir el edificio que ya lleva cinco años y más de 22 mil millones de pesos invertidos.

Yilber Andrés Arévalo, Jairo Cruz Sierra, Melvina Rosa Acuña Páez, Ceferino Parrales y Martha Rocío Becerra Torres hablaron en Sigue La W sobre esta situación.

Acuña mencionó que "nunca nos han dicho que no nos van a pagar, pero dicen que están esperando los cortes de obra".

Por su parte, Ceferino Parrales dijo que "me están adeudando 20 millones de pesos (...) no contestas el teléfono ni los mensajes".

De igual forma, Jairo Cruz Sierra, destacó que "he tenido la oportunidad de hablar con la interventoría y me dicen que hasta el corte de diciembre pagan (...) que no tienen deuda con el contratista".

Es importante recordar que Carlos Mario Estrada, director del Sena se comprometió, en los micrófonos de La W, a entregar este edificio en septiembre de 2019, sin embargo, a febrero de 2020 la obra sigue sin terminarse.