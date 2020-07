Las historias de los estudiantes que están a punto de ser deportados de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), anunció esta semana que todo estudiante extranjero que no tome clases presenciales, por el coronavirus, deberán salir de Estados Unidos o correrán el riesgo de ser deportados.

Varios estudiantes hablaron en Sigue La W de la incertidumbre que sienten ante la inminente deportación al tener que ver sus clases de manera virtual.

Laura Moreno, estudiante colombiana en EE.UU. mencionó que "ahora tenemos incertidumbre, la universidad ofrece un modelo semipresencial hibrido y tengo tres créditos presenciales, lo que me permite quedarme pero no es garantía, si se les ocurre volver todo virtual quedo en peligro" dijo.

Además, dijo que "yo creo que toda la universidad tiene más de mil personas con mi misma beca".

Por su parte, Raúl Romero, estudiante venezolano en Estados Unidos resaltó que "está la preocupación de que si las autoridades le piden cerrar a la universidad, ellos tienen que hacerlo, hay mucha incertidumbre estamos entre la espada y la pared".

"Estoy considerando un tercer país, en caso de que me tenga que ir. Pero regresar a Venezuela no es una opción, porque es probable que no pueda volver a salir, debido a que se me vencerá el pasaporte" señaló.