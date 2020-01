Las promesas de los alcaldes en las principales ciudades del país

En Cali regresó Jorge Iván Ospina, quien en su discurso de posesión destacó lo siguiente: de entrada, se refirió a la movilidad de la ciudad con su propuesta de construir el tren de cercanías; también sacar adelante la recuperación del río Cauca y sobretodo de fortalecer la infraestructura del jarillón para evitar desastres; otra de sus apuestas será la de convertir a Cali en una ciudad inteligente donde las tecnologías, incluso, ayuden a mejorar el estado del medio ambiente y hasta la seguridad para sus habitantes; en esa misma línea, Ospina quiere implementar un plan en el que la ciudad se convierta en ejemplo de cuidado del planeta.

"Ciudad inteligente nos debe comprometer a todos en desarrollar de mejor manera las cosas en Cali. Es un sistema de transparencia en línea y debe servir como mecanismo para integrarnos más y mejor. Es un propósito que no podemos eludir", @JorgeIvanOspina #PuroCorazónPorCali pic.twitter.com/uSh51CjTFG

En Medellín se posesionó Daniel Quintero como alcalde. Su discurso inició con un llamado a la unión y a dejar la polarización a un lado. A renglón seguido se refirió a lo que parece será la bandera de su mandato, la educación. Otra de sus apuestas será el apoyo a la innovación en el área de las nuevas tecnologías y con ello poder ampliar la oferta de empleo en la ciudad, incluso le tiene nombre: “El valle del software”. Respecto de la seguridad, Quintero aseguró: “La tasa de homicidios, robos y extorsiones crecieron en los últimos cuatro años; la crisis que tenemos hoy es real, es seria y no se resuelve en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si hay algo de lo que esté seguro es que si hay una ciudad que sabe cómo enfrentar estos retos esa es Medellín”

En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo prometió convertirla en una “ciudad biodiversa”, para ello quiere centrar esfuerzos en la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín. En ese mismo sentido, el alcalde quiere reactivar un sitio olvidado como es Puerto Mocho, además de otras apuestas que tienen que ver con la biodiversidad de Barranquilla; Por el otro lado Pumarejo aseguró: “Trabajaremos para que la educación superior deje de ser un privilegio y sea un derecho. Con formación pertinente y cercana a donde vive la gente”; respecto de la movilidad, el nuevo alcalde desea que la ciudad tenga un sistema de transporte público conectado en todos sus frentes, también mejorar el urbanismo, recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y lograr se haga realidad el funcionamiento de la primera línea de cruceros para atraer el turismo y así mismo crear una gran oferta laboral.

En Bucaramanga se posesionó el alcalde Juan Carlos Cárdenas, quien hizo énfasis en seguir con el legado del exalcalde Rodolfo Hernández respecto de la lucha contra la corrupción; a renglón seguido se refirió al plan de cierre que debe hacer la ciudad con el relleno sanitario El Carrasco; otro de los objetivos primarios de su administración, según Cárdenas, será el de ordenar el tema catastral de Bucaramanga; también se refirió a la gran apuesta educativa que liderará desde su alcaldía: “Bucaramanga será una ciudad educada, la ciudad del conocimiento”, dijo; respecto del medio ambiente, el nuevo alcalde dijo que iba a defender el Páramo de Santurbán; y finalmente aseguró que la ciudad apoyará a los emprendedores para sacar adelante sus proyectos y que estos generen empleo en una ciudad que debe trabajar por reducir la informalidad.

El legado se mantendrá: No robaremos, no mentiremos y no traicionaremos a la ciudadanía, y la Alcaldía siempre tendrá las puertas abiertas para que todos los bumangueses puedan hacer veeduría de cada una de nuestras acciones. #GobernarEsHacer