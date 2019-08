Las razones por la que la justicia está mal en Colombia según José Acosta y Rafael Nieto

Después de que diera libertad al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Ricaurte por vencimiento de términos en su investigación por haber estado involucrado en el escándalo de sobornos más conocido como el Cartel de la Toga.

Frente a ello, Rafael Nieto Loaiza y José Roberto Acosta hablaron de la forma en la que la justicia colombiana ha operado en estos casos.

Inicialmente Nieto manifestó que “a la gente se le puede prevenir de la libertad con sentencia. Pero si se vencen los términos hay que liberarlos, no me gusta pero hay que hacerlo”, mientras que Acosta expresó que los implicados en estos casos siempre tienen buenos abogados, además de preferencias “es una ley del embudo que se le aplica a los colombianos” y agregó que “si no hay recursos en el sistema judicial es muy complicado, se propuso fiscales especiales pero no ha habido plata para esos fiscales:”.

Por su parte Rafael Nieto expresó que debe haber una reforma a la justicia y afirmó que las cortes son las que se oponen para que eso suceda “uno puede objetar proyectos de ley, no se puede objetar un proyecto de acto legislativo, y por eso se cayó una reforma a la justicia”.

“El sistema judicial tiene más presupuesto y funcionarios que el grueso de los países en Europa, hay es un abuso en las normas”, aseveró Nieto.

Por otra parte, los expertos hicieron referencia a Néstor Humberto Martínez, en donde inicialmente José Roberto Acosta criticó que poco tiempo después de haber renunciado a su puesto como fiscal haya interpuesto una denuncia en contra del periodista Julián Martínez y agregó que el exfiscal General de la Nación quiere “mantener en silencio al exfiscal anticorrupción, porque Néstor Humberto fungió como líder del Cartel de la Toga, él hizo parte del ´tapen tapen´”.

“Se dijo que nos quitamos el problema con su renuncia pero fue todo lo contrario”, agregó.

Asimismo, Nieto dijo que “No me parece que dos visitas a Palacio hagan de Néstor Humberto lo hagan asesor del presidente Iván Duque” y cuestionó la defensa que tuvo el exfiscal “me sorprendió la defensa a capa y espada hacia él, me angustia que lo vayan a premiar en este gobierno con un nombramiento”.

En referencia al caso de Odebrecht, Nieto manifestó que hay casos que no son investigados y que claramente ni los políticos ni las compañías constructoras quieren que se muevan las investigaciones, además dijo que no tiene la menor duda de que “Néstor Humberto Martínez se tuvo que haber declarado impedido frente a lo de Odebrecht y no lo hizo”.

Por otra parte, Rafael Nieto expresó que “los partidos y los políticos se dieron cuenta que tenían que conquistar las cortes y empezaron a elegir a los magistrados (…) uno se queda con la duda sobre cómo fallaban estos magistrados del ‘Cartel de la toga’”.

“En la jugadita de Néstor Humberto Martínez, sabe que se van a demorar en nombrar un nuevo fiscal, que puso un fiscal de bolsillo y que además, quitó al fiscal Ad Hoc en el caso Odebrecht, es un vivazo”, puntualizó José Roberto Acosta.