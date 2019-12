Las razones por las que Sandra Bessudo dejó Twitter

La bióloga, Sandra Bessudo, habló en Sigue La W sobre sus motivaciones para dejar de usar la red social Twitter y aseguró que, desde su perspectiva, es un lugar que se ha vuelto "muy hostil".

Bessudo afirmó que sintió que esta plataforma le estaba haciendo daño, sin embargo, destacó que eso no le va a quitar "mis ganas de seguir luchando por mis ideales".

También aseguró que "no hubo un detonante, pero si uno puede evitar seguiste dañando la salud mental, pues es mejor hacerlo".

Finalmente, no no debería estar tanto tiempo en las redes sociales, debería estar hablando y compartiendo con la gente, no pegado a un aparato".