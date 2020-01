Las supuestas amenazas a los testigos del caso Hyundai

La W conoció el testimonio rendido por Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del juzgado 6 civil de circuito en el que se manejó la demanda de Hyundai y tras la que se dio el escándalo de manipulación del reparto judicial que hoy tiene judicializado al empresario Carlos Mattos.

Rodriguez le dijo a la Fiscalía: “El señor Carlos Mattos se me presenta, iba en compañía de dos guardaespaldas y nos fuimos a una cafetería que queda ubicada en la carrera octava, con calle 12 A Y 12 B , una callejuela (…) Carlos Mattos me dice que al juzgado me va a llegar una demanda de él, que va a llegar a ese juzgado porque sabe que (este) es rápido y necesitaba que le colaboráramos con la rapidez, dijo que era un proceso ordinario de mucha plata (sic)”.

Rodríguez cuenta que Mattos le pidió una reunión con el juez Reinaldo Huertas (funcionario judicializado en este caso), que la reunión duro máximo 10 minutos y que le causó mucha curiosidad que Mattos tuviese en su poder cinco celulares.

Más adelante en la declaración, Rodríguez asegura que ha sido objeto de amenazas por cuenta del conocimiento que tiene sobre los hechos.

“Quiero dejar sentado que de las amenazas o intimidaciones hechas en un primer momento hechas por el señor Carlos Mattos, a través del señor Luis David Duran Acuña (ex abogado de Mattos) hacia el año 2016 y 2017, persona que me manifestó en varias ocasiones que si alguno de nosotros hablábamos, el señor Carlos Mattos nos ponía una bomba y nos la hacía explotar, dichas amenazas o intimidaciones fueron hechas también a mi esposa Diana Maria Reyes , a pocos días de mi captura, junio de 2018, y que según ella fueron realizadas en Transmilenio, para decir que si yo habría la boca me la llenaban de moscas (sic)”.

El oficial asegura que el juez Huertas también fue objeto de dichas amenazas:

“Igualmente quiero dejar constancia que en dos oportunidades, antes del mes de agosto de 2018, mi ex jefe, el señor Reinaldo Huertas, quien está recluido en el mismo patio que yo, me manifestó que a la casa de unos familiares había llegado un panfleto con una imagen del escudo de Hyundai con una lengua cortada por lo que me instaba o me requería que guardara silencio, pasados unos días volvió y me señaló que le había llegado una razón donde se le indicaban que guardáramos silencio porque el señor Carlos Mattos nos iba a ayudar a salir de prisión y que en especial a mí se me requería para que dejara de hacer tanto alboroto (sic)”.