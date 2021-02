Las víctimas de Hernán Giraldo, el ‘depredador sexual’ de las AUC

El excomandante paramilitar Hernán Giraldo Serna, también conocido como el ‘Patrón’ o el ‘Taladro’, regresó esta semana a Colombia tras cumplir una condena de 12 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Actualmente está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí, Antioquia, a la espera de que el Tribunal Superior de Barranquilla le defina una condena, en la que se le consideró un depredador sexual por haber abusado cerca de 200 niñas entre 12 y 14 años en condición de vulnerabilidad, quienes sentían temor por las represalias de los grupos paramilitares.

Según la fiscal novena ante Justicia y Paz, Marta Padilla, las prácticas de acoso y abuso sexual por parte de Hernán Giraldo fueron recurrentes como arma de dominación y sometimiento a las menores de edad en la región norte del país, donde ejercía control el Bloque resistencia Tayrona de las autodefensas que él comandaba.

“Si bien no había una política expresa de hacer daño a las mujeres, no había una política expresa de matar, de descuartizar como ellos lo llaman, desmembrar los cadáveres, de desaparecer niños niñas, líderes, lideresas, no la había, al contrario, las AUC en sus estatutos formales se predicaban respetuosos de los derechos humanos, sin embargo, otra es la realidad”, aseguró la Fiscalía que estructuró el caso de macro criminalidad por violencia de género.

Las víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva, eran niñas entre 12, 13 y 14, hijas de campesinos, de bajos recursos económicos a quienes Giraldo acosaba y manipulaba a través de regalos y presiones. Después de sus prematuros embarazos, las dejaba en situación de abandono.

“Cuando eso pasó, yo tenía 13 años, no quería hacerlo, pero como no me tocaba de otra, tuve que estar con él. De ahí pasó que lamentablemente yo quedé embarazada y casi muero en el parto de mis hijas, más yo no sabía que mi hermana también estaba allá embarazada, yo me entero es a los poco tiempo que ella también estaba embarazada de él (…) Después de eso, yo nunca tuve un control de nada, y al otro día que yo tuve a mis hijas, yo estuve con él, porque él dijo que yo tenía que cumplirle como mujer, y ahora hay cosas que me duelen más porque mis hijos a raíz de esto, andamos mal por esto (…) después que tuve a mi hija, yo pensaba irme, pero él me dijo, si usted se quiere ir, váyase sola, pero usted a la niña, no se la lleva, entonces yo, qué más tocaba? Seguir ahí… Y encima él me puso la mano como 3 veces… él a mí que no me daba nada para yo mantener a mis hijos”, aseguró una de las niñas víctimas.

En otro relato, una mujer le contó a Justicia y Paz que tenía que estar con Hernán Giraldo como su pareja, mientras ella quería jugar con los niños y con los animales de la finca, pues todavía era una niña, según relató la Fiscalía.

“El papá le decía que no se quedara con Hernán porque no sabía lo que hacía, y que él tenía mucho miedo que hiciera algo que pudiera molestar a Hernán, cuenta la niña que durante el tiempo que estaba en la finca, jugaba con sus primos a la lleva, correteaban los terneros y se bañaban en una quebrada y cuando llegaba Hernán le tocaba entonces estar con él”

Según relató la mujer víctima de Giraldo, era una tortura. “Para mí era duro porque era como una tortura, una niña de 13 años que la utilizan porque uno a los 13 años uno no sabe exactamente no, uno no decide por uno mismo. Siempre se ha dicho que los padres nos vendían, en ningún momento mi papá estuvo de acuerdo con que yo mantuviera una relación con el señor Hernán Giraldo, es totalmente falso que nos llevaban que nos vendían, que las gallinitas para el mejor no sé qué…para el mejor patrón algo así, totalmente falso que nos vendieron, en mi caso no y el de mis compañeras creo que tampoco”, aseguró.

El fallo condenatorio por parte del magistrado José Haxel de la Pava del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, fue enfático en advertir que Hernán Giraldo fue uno de los mayores depredadores sexuales que utilizó el sometimiento a menores de edad como un accionar de guerra.

Ver sentencia: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/6342549/24978898/Sentencia+Hern%C3%A1n+Giraldo.pdf/c1fde7e3-7769-4bea-bdd4-d4d68e02dc10

Según la Fiscalía, Giraldo tenía un modus operandi de sometimiento a las víctimas por entorno de dominación, en algunas ocasiones con consentimiento viciado, por circunstancias de real dominación, pues se sometía directamente a las niñas mediante la fuerza, la intimidación de las armas, la violencia física, amenazas a ellas o a familiares, con advertencias de castigos.

Aunque los estatutos de las AUC determinaban que quien violara a una mujer era sentenciado a pena de muerte -según testificaron los postulados- la Fiscalía y el Tribunal de Justicia y Paz demostraron que las mujeres sí sufrieron violencia sexual por parte de paramilitares al mando de Hernán Giraldo, por lo que el exjefe de grupo armado también fue condenado por su responsabilidad de mando.

“Yo salí en medio del escondite, me metí entre mi papá, me cortaron las manos por las muñecas, a mi padre le hicieron un tiro, dos hombres abusaron sexualmente de mí delante de mi papá, me golpearon no supe más de mí”, hace parte del crudo relato de una de las víctimas de los paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena.

Por su parte el exjefe paramilitar reconoció ante Justicia y Paz la gravedad de sus crímenes, aunque según él, desconocía que estar con menores de edad fuera un delito. Para la Fiscalía y la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, fue irrefutable su abuso a las niñas en condición de vulnerabilidad, con graves secuelas físicas y sicológicas.

“Hoy conozco que es un grave delito, un grave delito que hace que ya uno siente vergüenza, que este delito que yo cometí, ya cuentan a uno ya siente un escalofrío, es un pánico que uno siente y una gran vergüenza que se siente por el delito que cometió pero aún sin tener el pleno conocimiento de estar con menores de edad (…) No quiero justificarme, no me justifico, cometimos un grave delito lo estamos aceptando y lo estamos afrontando con grandes dificultades y avergüenza”, aseguró el exjefe paramilitar.

“La señora fiscal nos ha explicado que también cometimos una violación con el delito de que eran menores de edad, entonces ya tuvimos conocimiento de que sí cometimos un delito que sí cometimos violaciones y que esto por parte de nosotros y ojalá también de los postulados, no se vuelva a presentar, sé que de mi parte no se va a volver a presentar porque yo también soy padre de hijos, soy hijo de una madre, tengo hermanas, tengo una cantidad de hijas que incluso por lo que he cometido también Dios me ha castigado porque acá se sabe todo, Dios me ha dado 18 hijas hembras, entonces también estoy pagando por esto que yo he cometido, le pido perdón de todo corazón a las víctimas que es una gran vergüenza lo que estamos viviendo hoy con ellas, no nos da vergüenza de los muertos no nos sentimos avergonzados por lo que hemos hecho, nos sentimos avergonzados por este gran delito que hoy descubrimos es craso error que estamos cometiendo”, afirmó Giraldo.

Hernán Giraldo Serna, fue extraditado en 2008 a los Estados Unidos donde estuvo preso 12 años por narcotráfico. El 25 de enero de 2021, fue deportado a Colombia donde tiene una condena de 40 años que se reduce a 8 por la ley de Justicia y Paz, cuyo cumplimiento, deberá ser evaluado por un juez de ejecución de penas.