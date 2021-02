¿Cuál es la solución para los vendedores ambulantes durante la pandemia?

Cada vez es más crítica la situación de los vendedores ambulantes en Colombia, quienes por causa de la COVID sufrieron una caída en sus ingresos y no han recibido ayudas de parte de las autoridades territoriales y nacionales. A la grave situación económica de esta población, que con o sin pandemia lucha todos los días por sobrevivir y llevar el sustento a sus casas, porque no han encontrado oportunidades en la formalidad, se le suma ahora la persecución policial que no permite que desarrollen su actividad porque están “invadiendo el espacio público”.

Según cifras del Dane, en el país la informalidad entre septiembre y noviembre de 2020 llegó al 48,7%; es decir, 5 millones de colombianos en esa situación. Entre tanto, solo en Bogotá, según el Instituto para la Economía Local, el año pasado había 39.620 vendedores informales en la ciudad, la mayoría de ellos mujeres.

Alexander Fraile Patiño, vendedor ambulante de comidas rápidas, manifestó que “me siento lastimado, porque la señora alcaldesa nunca nos dio una oportunidad, solo lo atropella a uno como vendedor informal”.

“Hay funcionarios públicos de la Alcaldía de Santa Fe que dan la orden de retirarnos de la carrera Séptima y de acomodarnos en las esquinas”, indicó Fraile.

Para el representante a la Cámara por Alianza Verde, Inti Asprilla, “a los vendedores informales no se les puede poner medida preventiva como una multa, o el decomiso de su mercancía hasta que no se les haya dado una solución, esto era antes de la pandemia, pero ahora no hay una política robusta para ellos”.

“Puedo decir que hay una disminución superior al 90 % del trato de la Policía, además que los vendedores duran años en recuperar su mercancía […] El problema es complejo y amerita una solución compleja, ya que en este país no hay una institución sólida que ayude a las personas que lo necesitan”, dijo Asprilla.

Elkin, vendedor ambulante en la 76 con 11 Bogotá, señaló que “esto es una profesión, así como todas, pero no tenemos oportunidades y las que nos ofrece la Alcaldía son muy mínimas. En la zona donde yo trabajo había mafias, que ya no existen, las cuales se aprovechaban de las personas que venían de otros lados del país”.

Le puede interesar:

Catalina Ortiz, representante a la Cámara por Alianza Verde, explicó que “la alcaldesa Claudia López ha manejado muy bien la informalidad, le he visto programas muy ambiciosos para combatirla. Aquí debe haber una política y la Alcaldía la tiene, en la pandemia se ha aumentado el uso del espacio público, pero entonces uno debe mira cómo hacer para mejorar el espacio público y ayudar a los vendedores ambulantes”.

Por su parte, Juan Carlos Wills, representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Conservador, manifestó que “aquí se evidencia el populismo de la alcaldesa y ahora lo quiere hacer de una manera. Hoy no podemos ver la informalidad como cuando Colombia era un país muy productivo, las personas ahora tienen que buscar la manera para trabajar, y muy seguramente la informalidad en la pandemia se incrementó”.

Yimmy Nuñez, presidente del sindicato de vendedores ambulantes de Cali (Sintraviecali), indicó que “en Cali el 68 % trabaja en el tema informal y lo que toca es buscar soluciones. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el gobierno para poder mitigar esta situación […] El sector informal en su mayoría son personas vulnerables”.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Ricardo Ferro, señaló que “no entiendo la posición de Claudia López, una persona que ha conocido la realidad del mundo, ya que esto no es solamente invasión del espacio público porque hay más sectores que lo invaden. No estamos en una situación normal por cuenta de la pandemia, por eso toca tomar medidas extraordinarias.

Para la concejal Lucía Bastidas “siempre se ha estado de acuerdo con el aprovechamiento de los espacios públicos, pero los necesitamos organizados. Hoy hay una pelea entre los formales e informales porque a los formales les tocó invertir en elementos de bioseguridad”.

Finalmente, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aclaró que “la ciudad tendrá venta en el espacio público y también para que todos puedan trabajar. En la zona del centro hemos venido trabajando intensamente con todos los vendedores”.

“En Bogotá, al igual que otras grandes ciudades del país, tenemos decenas de vendedores informales adicionales, prácticamente se han duplicado por cuenta de la pandemia. Por eso pedimos que cumplan unas mínimas normas para que puedan realizar sus ventas”, indicó Gómez.