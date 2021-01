Comerciantes le piden a la Alcaldía una solución por las restricciones en Bogotá

La medida de ampliar la cuarentena estricta y el toque de queda en algunas Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Bogotá no ha caído muy bien, en especial para los comerciantes formales e informales, quienes se han visto afectados por la falta de ingresos al mantener cerrados sus negocios. Ellos se oponen a más restricciones, piden una solución del gobierno Distrital y aseguran que abrirán sus negocios pese a las restricciones.

Elkin Manosalva, comerciante de la localidad de Suba, manifestó que “hoy hicimos un acto de decir ya no más, estamos quebrados por tantos cierres. Yo tengo varios puntos de comercio en Suba. Estamos agotados, no hay una respuesta sólida”.

“Soy una persona que desde pequeño me tocó emprender y siempre tengo un ahorro, y gracias a eso pude sostener. Ahorita no tengo cómo hacer”, indicó.

Para Juan Carlos Benjumea, empresario y delegado del centro comercial Cedritos 151, “es claro que la situación en estos momentos es muy compleja, entendemos que estamos atravesando por una pandemia. La alcaldesa debe ayudar al trabajo formal, nosotros generamos empleo y pagamos impuestos”.

“Ahorita se acerca el pago de las cesantías, cómo vamos a responder con estas obligaciones si no estamos abriendo. La Secretaría de Desarrollo tiene una base de datos de los negocios que estamos inscritos, entonces no entiendo por qué afectan al sector productivo”, señaló.

Como solución plantea “que no apliquen decretos de cierre y no afecten a la economía”.

Finalmente, Victoria Cárdenas, comerciante de la localidad de Suba, señaló que “las ventas no nos dan, yo pago $5 millones del local, y las ventas que he realizado son de $300.000 y ahora nos hacen cerrar el local. Nosotros empezamos, per no sabemos cómo vamos a terminar”.

“Tengo el local casi vacío porque ya no tengo plata para invertir”, expresó.