Laura Ruíz, coordinadora nacional de deportes en Colmundo, es #UnaMujerW

Para narrar ciclismo se necesitan elocuencia, exactitud, y precisión. A Laura no le preocupa ninguna de las tres. Otras cosas le resultan más complicadas:

“Bueno no es difícil cuando siempre hay un equipo que respalda. Creo que es mucho más difícil controlar las emociones en una transmisión, ese es el reto diario y va justamente de la mano con la preparación, la lectura diaria y el estudio de todos los perfiles, el tiempo para saber los datos se ajusta en este día a día, en ver las demás carreras y siempre estar escribiendo los datos. Mi ejercicio de memoria comienza con escribir en mis cuadernos de transmisiones”.

A pesar de ser una de las pocas colombianas que narra ciclismo y otros deportes, Laura está convencida de que se viene un cambio:

“Todavía se ven equipos deportivos con una mayor presencia de hombres, pero si seguimos por el camino del respeto, del estudio y la misma preparación como profesionales, estoy segura que no estamos lejos de un escenario donde exista un trato igualitario en el medio. Lo más importante es creer en las capacidades intelectuales. Como mujer en el medio, sé del valor que se necesita para surgir”.

Este domingo particularmente fue una fecha muy especial para Laura. Si bien le gustan todos los deportes, tiene su favorito:

“En general me apasionan todos los deportes y he tenido una fortuna de estar en transmisiones para radio y televisión de diferentes eventos deportivos, en diferente disciplinas precisamente lo que son los juegos Centroamericanos y del Caribe, he estado también detrás de las emociones de lo que genera la final de una Copa Libertadores, también la final de la Champions y por supuesto lo que más he sentido justamente ha sido el ciclismo, transmitir las tres grandes por Colmundo ha sido para mí una hermosa montaña rusa de emociones, sin duda la mejor”.

Laura Ruiz, coordinadora nacional de deportes en Colmundo, es #UnaMujerW