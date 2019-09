Lidio García le pide a los entes de control que investiguen señalamientos de Vicente Blel

#PrimiciaW por primera vez Lidio García se refiere a los señalamientos a su nombre hecho por Vicente Blel. Le pide a los entes de control que investiguen y llama a Blel "mitómano" https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/iG75Aooj9T — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 24, 2019

El presidente del Senado, Lidio García, reaccionó a los señalamientos hechos por el dirigente político conservador, Vicente Blel, en grabaciones reveladas por Vicky Dávila en La W y le pidió a los entes de control que investiguen esas acusaciones.

Le sugerimos: La segunda parte de los explosivos audios sobre la corrupción en Bolívar y Cartagena

"Después se escuchar las grabaciones de Vicente Blel en las que me menciona, menciona al señor Ardila Lulle, a los Santo Domingo solo me queda ratificarme en que es un mitómano consumado de amplio reconocimiento y yo no puedo responder por lo que digan terceras personas. Sólo le pido a los entes de control que investiguen estos hechos", señaló García.

En las grabaciones se relaciona el nombre del Presidente del Senado con el del Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, con exigencias de dinero y con entidades en el departamento de Bolívar como Iderbol.