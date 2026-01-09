Designan contralora encargada en Cali mientras sigue en vilo la elección del titular

Cali

La Contraloría General de Cali informó a través de un comunicado que, Luz Arianne Zúñiga Nazareno fue designada para asumir de manera encargada la dirección del organismo de control fiscal en la ciudad, tras la vacancia definitiva del cargo.

La decisión se da luego de que el Concejo Distrital no lograra avanzar en el proceso de elección en propiedad, tras varias sesiones fallidas por falta de quórum y advertencias jurídicas sobre el proceso.

El trámite ha estado marcado por tensiones entre la corporación y la Alcaldía, en medio de señalamientos sobre presuntas presiones o intereses políticos alrededor de la elección.

Aunque en diciembre el alcalde Alejandro Eder, convocó a sesiones extraordinarias del Concejo, la designación del contralor no fue incluida en la agenda. Mientras el proceso sigue sin resolverse, la Contraloría de Cali continuará operando bajo una dirección encargada.