Lo que debe saber sobre la reducción de la jornada laboral

Mario Hernández, empresario y dueño de la marca Mario Hernández, mostró en Sigue La W su preocupación con la reducción de la jornada laboral, aprobada el pasado jueves 17 de junio, puesto que “en lugar de hacer el país más competitivo” ahora será “menos competitivo”.

Según Hernández, Colombia “no está preparada para estos cambios”, debido a que causaría “niveles de productividad demasiados bajos”. La reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales “no se soluciona y no va a mejorar inmediatamente trabajando menos. La idea es ser eficientes para generar más recursos. Una reducción sin aumento de productividad nos hará menos competitivos”.

Además, añadió que “un obrero gasta entre cuatro y cinco horas al día en transporte”, entonces las soluciones deberían ir en miras a “mejores vías”. “Esto encarece y nos hará menos competitivos todos los días. Va a entrar más mercancía de afuera, se va a quebrar más la industria nacional”.

Mario Hernández indicó que, sobre los precios de los productos, “nos acomodamos, es lo más fácil. Al liquidar un producto, debe incluir todos sus costos. Con base en eso se hace el precio. Eso no me preocupa. Hay que mirar cómo está la demanda. Mi patrimonio es la gente, no hemos liquidado ni a una durante covid. Esto es populismo y engañar a la gente”.

Por su parte, Christian Daes, dueño de Tecnoglass, aseguró que “estoy de acuerdo con que la reduzcan ya que no pudimos subirle el sueldo sino 3%”, y la idea es que sea “progresivo hasta que la jornada tenga 40 horas”.

Daes enfatizó en que “es lo que la mayoría de los países destinan”. “No podemos seguir pensando egoístamente sobre el futuro laboral de la gente”, resaltó, añadiendo que “es un círculo vicioso entre” las pocas oportunidades, los bajos salarios y “el sueldo mínimo es muy mínimo”.

“Hay que seguir avanzando, debemos dejar el espiral de la muerte negativa. Si queremos ser parte de la solución, debemos ayudar. La mano de obra es normalmente el 8-15% del costo final del producto. Les invito a que pensemos a que las personas están pasando hambre y están en la calle”, concluyó.

Óscar Plata, gerente General de panaderías Ornelo, aseveró que “cuando contrato personas, por lo menos en mi ciudad el 80% de panaderías viven en la informalidad. Muchas personas no tienen seguridad social y les pagan por horas”.