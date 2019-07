Lo que dijo Peláez sobre la actualidad política en Bogotá y el fútbol colombiano

La fecha para el cierre de inscripciones a las elecciones del próximo mes se acercan, y a falta de 5 días para su fin, la agenda política en las diferentes ciudades y departamentos del país se agita aún más con el cierre de alianzas, coaliciones y entrega de avales.



En el programa de este 22 de julio de 2019, Peláez, Vicky y su mesa de trabajo dialogaron con dos aspirantes a la alcaldía de Bogotá; Carlos Fernando Galán y Ángela Garzón.

El primero, quien llegará avalado por las firmas ciudadanas habló sobre sus posiciones políticas frente a algunos de los principales temas de la ciudad, tales como la construcción del Metro; tema que junto a la seguridad se han convertido en el eje central de la campaña política.



Galán se manifestó comprometido con defender el proyecto actual de Metro firmado por la administración Peñalosa, y criticó algunos de los cambios de posición frente al tema que han tomado algunos de los candidatos, luego de consolidar algunas alianzas. Galán señaló que dichos comportamientos reflejan lo que podría ser a futuro un eventual gobierno de dichos candidatos.



Galán también se refirió al tema de seguridad, criticando la situación actual de las cárceles del país, señalando que hoy en día estos centros no se prestan para la resocialización de los delincuentes, sino para profesionalizarlos en cosas vandálicas.

El candidato se refirió a otros de sus contrincantes por la alcaldía de Bogotá, refiriendose al caso de Miguel Uribe Turbay, señalando que a diferencia de él, Galán tendría libertad para gobernar en tanto no tiene comprometidas actitudes en virtud de los avales recibidos, haciendo referencia puntual al aval que recibió el candidato por parte del uribismo.

Galán se identificó como el candidato de centro.

Durante el programa, también entrevistamos a la excandidata a la alcaldía de Bogotá Ángela Garzón, quien comenzó la semana con la noticia de que el aval con el que aspiraría, fue dado a Miguel Uribe Turbay.

Garzón lamentó lo ocurrido y afirmó que esta pensando por qué campaña acompañará ahora que no es candidata del Uribismo, señalando a su vez que tras lo ocurrido decidió renunciar al partido Centro Democrático.

"Me pidieron seguir en el partido, me ofrecieron hacer parte de la lista al concejo, pero yo no puedo estar en un lugar dónde no se respete la posición de centro".

Garzón señaló que la entrega del aval del uribismo a Miguel Uribe respondió a "milimetría electoral", y denunció que nunca quedaron claros los parámetros bajo los cuales se terminaría otorgando el resplado.



La excandidata se refirió al polémico video de su entrevista con Samper Ospina.



Durante el programa, y dejando de lado el tema político, Peláez también abordó el tema de la actualidad deportiva tras el fin de la segunda fecha del torneo profesional del fútbol colombiano 2019 - 2. Peláez elogió el papel que ha adelantado hasta el momento el equipo la Equidad en la copa suramericana, equipo que a esta fase del torneo es el único equipo colombiano que se mantiene vivo en la competencia.