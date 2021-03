Lo que hay detrás de las operaciones militares en la frontera con Venezuela

Cada vez se indaga más sobre qué hay detrás de los ataques en La Victoria, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en contra de un campamento de la disidencia de las FARC, al mando de alias ‘Gentil Duarte’.

Para el contexto de los oyentes de W Radio, cabe recordar que esta disidencia está enfrentada a la Segunda Marquetalia, liderada por ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’ quienes, según información de Inteligencia, se aliaron con el régimen venezolano.

La W obtuvo acceso exclusivo a unos audios en los que alias ‘Anderson’, jefe de finanzas del frente de ‘Gentil Duarte’, invita a la comunidad de La Victoria a que se manifieste a través de marchas en contra de los ataques que están realizando en su contra.

“Buenas tardes para todo el pueblo de La Victoria, a la gente que se encuentra preocupada por los bombardeos que está haciendo el estado venezolano en este caso, que lo que ha traído con eso es la muerte de campesinos, de niños, que nada tienen que ver con la guerra, el desplazamiento del pueblo, el saqueo de sus casas, entonces sí ustedes como pueblo proponen salir a las calles, con las banderas de la Paz, exigiendo su bienestar. Nosotros las FARC, el décimo frente, vamos a estar en apoyo a ustedes”.

En el mismo audio, alias ‘Anderson’ critica frontalmente al régimen venezolano.

“Nos consideramos revolucionarios y no tenemos por qué perseguir revolucionarios. Pero si no son revolucionarios, que nos sigan buscando que ahí estaremos. Nosotros estamos convencidos de la lucha en la cual llevamos más de 50 años y seguiremos, unas bombas no nos van a callar. Invitamos al pueblo es a que se den cuenta los revolucionarios que tienen liderando el país, que dicen ser revolucionarios, donde se han escudado en la revolución, para poner a aguantar hambre a un pueblo cómo está Venezuela hoy en día, mientras que unos pocos, viven bien. Eso no es revolución”.

En otro audio, este jefe de finanzas del Frente 10 de las disidencias acusa a las Fuerzas Armadas venezolanas de saquear y bombardear las viviendas de civiles con la excusa de estar buscando a la guerrilla. Incluso ofrece ayuda a la población en materia económica.

“Hablen con la gente hermano, que vengan ahí, que se les paren, que se les atraviesen con banderas blancas para que no los bombardeen, no los masacren y se paren a defender sus bienes, porque ahora están acostumbrados como delincuentes, llegan a saquearle las casitas y después de que se las saquen van a bombardearlas y a decir que ahí mantiene la guerrilla, pero es una mentira. Nosotros no buscamos las casas, nosotros nos refugiamos en las matas y ahí los vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Dígale a la gente que se necesitan novillos para comer, economía, nosotros le colaboramos que para eso estamos”.

Según la información de Inteligencia a la que este medio tuvo acceso, las diferencias entre estos dos bandos se habrían dado desde que ‘Gentil Duarte’ se marginó del proceso de paz en el 2016 y luego se habrían agudizado cuando alias ‘Santrich’, y alias ‘Iván Márquez’ entablaron conversaciones con personas del régimen venezolano y se establecieron en el vecino país.