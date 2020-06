Lo que necesita saber sobre el negocio de cannabis medicinal en Colombia

Para empezar, En Casa con La W consultó a la doctora Paola Pineda, quien explicó cómo la marihuana medicinal ha sido incluida en algunos tratamientos para condiciones como epilepsia, parálisis cerebral, insomnio, pacientes con dolores, migraña, Parkinson y esclerosis múltiple.

“La marihuana tiene un sistema que permite tenerla como herramienta terapéutica para varias condiciones”, resaltó la doctora Pineda.

Además, explicó que, “como toda sustancia, el problema no es la sustancia per se, sino el que la usa. La marihuana por sí sola no es peligrosa, el problema es cómo se usa, quién lo hace y en qué condiciones se obtiene”.

Sobre los efectos secundarios de la marihuana medicinal, la doctora Pineda indicó que “algunos pacientes experimentan mareo porque el cannabis baja la presión, además, produce sed, lo cual es importante porque a veces olvidamos hidratarnos. En algunas personas produce hambre”.

Por supuesto, la doctora también advirtió que siempre es importante, que, antes de iniciar cualquier tratamiento, consulte a su médico.

A su turno, Dumar Cárdenas, subdirector de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia, explicó cómo es el proceso para aquellas personas que quieran iniciar un proyecto relacionado con la marihuana medicinal.

“El cannabis, como tal, es una sustancia controlada en Colombia y el mundo. Las personas que quieran acceder al negocio del cannabis deben tener como primera medida una licencia para poder operar”, indicó Cárdenas.

“La Ley 1787 del 2016 desarrolló el marco regulatorio del cannabis médico y científico. Esta ley establece unos lineamientos, los cuales dictan unas condiciones técnicas sobre el licenciamiento de semillas, cultivo de plantas y fabricación de derivados de cannabis”, agregó.

Cárdenas explicó que algunas de las licencias que otorga el Ministerio de Justicia para esta actividad son: la licencia del uso de semilla para siembra, licencia de cultivo de cannabis psicoactivo y la licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo.

Control, emprendimiento y equidad son los elementos que debe tener la industria del cannabis, dice Cárdenas.

¿Cuáles son los requisitos?

Formulario que debe ser diligenciado

Fotocopia del documento de identidad

Declaración de ingresos personal para personas naturales

Declaración juramentada firmada por el representante legal

Manifestación expresa de que el predio donde se va a desarrollar la actividad no está en un área protegida por el sistema nacional de áreas protegidas

Esos son los documentos básicos que debe presentar el posible licenciatario. Los demás requisitos son los específicos para temas como licencia, matrícula, certificados catastrales etc.

“Aquí lo importante no es lo fácil, sino que la persona tenga un real interés en entrar al negocio del cannabis legal, lícito y que tenga un emprendimiento a desarrollar”, afirmó Cárdenas.

Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, también indicó que este trámite “es sencillo si los pasos de hacen perfectamente”.

“La regulación colombiana ha sido reconocida como una buena legislación. Como todo sector e industria, se ha visto que es necesario hacerle ajustes. Esos ajustes se dan por la exigencia de que la regulación vaya a la par a como se desarrolla el sector”, apuntó Arcila.

Además, explicó que el sector es nuevo, tanto en el mundo como en Colombia. “Es necesario hacerle ajustes para adaptarnos como mayor agilidad y precisión”, insistió.

“En los últimos cuatro años ha tenido empresas que han venido consolidándose y encontrando la forma más práctica de desarrollar su objeto social alrededor de la marihuana”, agregó Arcila.

Finalmente, resaltó que “vemos una industria que cada vez va encontrando más su camino, no puedo decir que sea ‘el oro verde’, pero sí hay una manifestación y un palpar dentro de la industria y la forma de trabajar que van en una dirección que puede ser de mucho progreso para el país”.

Otro de nuestros invitados fue John Ruiz, presidente ejecutivo de Medcann, empresa de cannabis medicinal, quien afirmó que “no ha sido fácil, pero ha sido una tarea de gran aprendizaje. Todos los días vemos que tiene potencial, sobre todo cuando genera empleo en zonas donde hacen falta proyectos que tengan esa capacidad”.

Andrés Botero, director de operaciones de PharmaCielo, se refirió al mercado que tiene el cannabis medicinal en la actualidad.

“La tendencia va por un camino positivo. Cada vez el conocimiento se va ampliando”, aseguró Botero.