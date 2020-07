Lo que todos quieren saber y nadie ha preguntado, Chechi Baena y su pasado como patinadora

En diálogo con W Radio, la ex patinadora colombiana, Cecilia Baena, nos habló del momento en que empezó su carrera deportiva, Baena confirmó que no fue influenciada por sus padres, si no, gracias al colegio en el que estudió. A partir de los tres años comenzó su amor por este deporte. "Desde los tres años, gracias al colegio en el que estudie, estoy patinando".

La colombiana también nos contó de cada una de las cosas que realizaba antes de ingresar a la competencia, Baena declaró que nunca le podía faltar "echarse la bendición" y pisar la pista primero con el pie izquierdo.

La ex patinadora recordó que la primera persona que la apoyó en su carrera deportiva, fue su madre, a quien responsabiliza de conseguirle los patrocinadores. "Ella siempre se sentaba y me animaba".

Baena comentó, que su madre solo la pudo acompañar en el primer campeonato, pues, en el 2001, falleció. "Mi madre fue mi principal patrocinadora, ella fue la que primero creyó en mí. Todos mis campeonatos fueron tributos a ella. Siempre que terminaba la carrera, decía: gracias mamá, por instruirme en este camino".

Escuche nuestro audio completo para conocer más de las declaraciones de nuestra gran deportista colombiana.