Lorena Restrepo, 28 años, diseñadora e ilustradora, es #UnaMujerW

Lorena nunca se imaginó que su gusto por el fútbol y por el arte iba a terminar plasmado en camisetas que le dieron la vuelta a Rusia en el último mundial.

“Desde pequeña siempre he sido súper fanática del fútbol por mi papá. Desde que tengo memoria veo a la selección, en el colegio estuve en el equipo y en la universidad también. Antes del mundial yo sabía que tenía que sacar un diseño digno de nuestro fútbol, de nuestro folclor y qué mejor que El Pibe para recordar los momentos bonitos que nos ha dejado la selección”, cuenta Lorena Restrepo.

Y así fue, eligió al Pibe, esa leyenda memorable del fútbol colombiano como motivo de inspiración para lo que se convertiría en un sueño cumplido.

“Participé a última hora en un concurso de una marca de ron muy conocida y con el diseño que hice me gané la entrada a los tres días del Estéreo Picnic, esto hizo que me llamaran de Caracol Televisión para un especial que estaban haciendo del mundial, y el reto era diseñar mi versión de la camiseta de la selección Colombia”, recuerda Lorena.

Y como una artista sin mucha popularidad decidió arriesgarse. Le escribió al Pibe por Instagram, y le mandó el diseño de la camiseta que acababa de hacer.

“La experiencia con El Pibe fue una forma de darme cuenta que hay que tomar riesgos y si las cosas no salen como uno espera no pasa nada, hay que seguir trabajando duro. Por otra parte te puedes llevar una sorpresa muy bonita que fue lo que me pasó a mí, a él le gustó el diseño cuando lo mencioné en Instagram entonces le pude mandar una camiseta, se la llevó puesta el día que viajó a Rusia, vi muchas fotos de él usándola, en una entrevista en un canal internacional también estaba con mi diseño y un amigo mío se lo encontró y me mandó saludos entonces fue algo súper bonito para mí, darme cuenta de que lo que estoy haciendo va por buen camino”, asegura la diseñadora.

Después de este gran logro a Lorena le queda literalmente mucha tela por cortar.

En este momento estoy trabajando en una serie de pinturas de las tribus de África con una técnica que llama mucho la atención que espero poder enseñar pronto en algún taller; estoy con el diseño de un mural; voy a sacar, por ahí en dos semanas, una edición de camisetas de los Beatles; y ya más adelante preparar una colección de camisetas para apoyar a la selección en la Copa América. Así que espero que estén súper pendientes.

Lorena Restrepo, diseñadora e ilustradora es #UnaMujerW.

“¿Cuál es mi sueño?, esa pregunta me la hago muy seguido, como a dónde quiero llegar con lo que estoy haciendo y la verdad es que poco a poco he ido entendiendo que la vida se va construyendo con las metas que uno se pone y también pues como sobrepasando los obstáculos y no sentirse frustrado con lo que pasa porque las cosas se tienen que dar cuando se tienen que dar. En este momento me encantaría diseñar la camiseta de la Selección Colombia, pero puede que en un año mi sueño sea hacer una exposición en New York o pintar un mural en Barcelona, no lo sé pero seguro será algo grande”, sentencia la diseñadora.