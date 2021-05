“Los desbloqueos deben ser totales y absolutos”: Gobierno al Comité del Paro

El Gobierno le respondió al Comité Nacional del Paro luego de que justificara los bloqueos en el país, al cumplirse un mes de protestas.



Y aunque el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, destacó que los representantes del comité hayan condenado todas las formas de violencia durante las manifestaciones, insistió en que “los desbloqueos deben ser totales y absolutos”.

“Estos señores no son autoridades, nadie los ha investido como legítimos para decidir qué productos pueden pasar y qué productos no pueden pasar. El derecho a la protesta no habilita para que personas particulares usurpen las funciones que solamente le corresponden a las autoridades”, dijo.



Archila ratificó que los bloqueos prolongados no son legítimos y afectan los derechos de los colombianos.



Finalmente, se mostró confiado en que el Comité Nacional del Paro recapacite de aquí al domingo y puedan continuar el diálogo de cara a la instalación de una mesa de negociación.

