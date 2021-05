No se ha renunciado a ninguna facultad: Emilio Archila sobre la conmoción interior

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que en el documento de preacuerdos con el Comité Nacional del Paro no se ha renunciado a la facultad de declarar la conmoción interior para restablecer el orden público.



Y aseguró que tampoco se han descartado otras funciones que le corresponden al Gobierno y a las entidades del Estado.



Sin embargo, dijo que hasta el momento no se ha contemplado la conmoción interior pese a la crisis que atraviesa el país.

“En particular sobre este tema es diferente que, hasta el momento, no haya sido necesario o adecuado utilizarlo”, escribió en su Twitter.



La aclaración la hizo en respuesta a un pronunciamiento del ex negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, donde aseguró que “en el preacuerdo figura la renuncia a utilizar el estado de conmoción interior”.



“Como este preacuerdo está sometido aún a una ratificación presidencial, el presidente Duque debería abstenerse de ratificar este punto. Sería renunciar a una prerrogativa constitucional que es irrenunciable y rendirse, sin siquiera empezar a negociar, al Comité del Paro”, señaló Restrepo.

