Los que pertenecemos al partido Farc debemos acatar los acuerdos: Carlos Lozada

El senador del partido Farc, Carlos Antonio Lozada habló sobre la decisión de liberar a Santrich y la posesión de este como senador.

En primer lugar, aseguró que “debemos dar la pelea por la implementación de lo que se acordó” y señaló que radicarán hoy los documentos para que Santrich se pueda posesionar en su curul.

También dijo que “todos los que pertenezcan al partido Farc deben acogerse a lo que se acordó. Se deben acatar las directrices”.

Además manifestó que para ellos ya no se podría extraditar a Santrich, “mientras se pueda demostrar que Santrich no cometió los delitos después del acuerdo, será válida la no extradición”.

Finalmente se refirió a las declaraciones del presidente Iván Duque, y expresó su desacuerdo “me parece muy desafortunado que el presidente de la República diga que Santrich es un mafioso, más allá de sus opiniones como mandatario debe respetar la presunción de inocencia”.

Le puede interesar: