Madre denuncia que su hermanastra desapareció hace siete meses con su hijo

En Sigue La W, Yuliana Agudelo, madre en busca de su niño de tres años, comentó que su hermanastra “le arrebató” a su hijo después que ella le confiara su cuidado.

“Mi hijo se llama Azul. Se lo llevaron cuando tenía dos años” en junio del año pasado, dijo Yuliana. “Han pasado más de siete meses desde que me lo quitaron. Estamos intentando buscar pistas para encontrarla”.

Su hermanastra se llama Laidy Johanna. Yuliana decidió confiar en ella con su cuidado porque desde 2019 es madre viuda, debido a que su esposo, el papá de Azul, “falleció de 19 años cuando fue atacado” ese mismo año. “Se me dificultó un poco el cuidado al niño” desde ese entonces, porque trabajaba vendiendo dulces en las calles mientras cuidaba a Azul. Además, su madre se encuentra enferma, por lo que no puede cuidar al nieto.

Laidy Johanna “se ofreció a cuidar a Azul mientras yo trabajaba. Me dijo que le diera la confianza, que ella lo cuidaba bien y que podía visitarlos cuando yo quisiera. Al final me convenció, me vi acorralada entre el trabajo y el cuidado del niño, aunque le dije que no era por mucho tiempo”, relató la madre del niño de tres años.

“Mi hermanastra quería ir a Cali mientras cuidaba al niño. Como estábamos en medio de la pandemia me dijo que yo debía firmar un papel para que no la detuviesen a ella en un terminal”, explicó.

Una vez se fueron, Yuliana la llamó al teléfono que le dejó. “Me dice que llegaron bien, que no hubo problemas y que el niño estaba en buenas condiciones. Dos días después, le digo que voy a ver al niño, a lo que me respondió con mucha desconfianza ‘solo a verlo, ¿no?’”.

“Cuando llegué a Cali, volví a llamarla y ahí me dijo que no iba a darme a mi niño y me bloqueó de todas las redes sociales y no me respondía las llamadas”, afirmó, añadiendo que “nadie más podía ayudarme a localizarla”, porque quienes saben dónde están son sus hermanastras, “quienes la apoyan a ella”.

“Johanna les dice a las personas que yo soy una drogadicta, que soy mala madre, dañando mi nombre y mi vida”, dijo.

El mensaje de Yuliana a su hermanastra es “que se arrepienta de lo que está haciendo, que no voy a juzgarla, pero cometió el error de apropiarse de una persona que no le pertenece, así como yo cometí el error de confiar en ella”.