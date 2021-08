Mancuso confirmó que el genocidio de la UP fue crimen de Estado: víctimas

Imelda Daza, exconcejal y sobreviviente de la Unión Patriótico, afirmó en diálogo con Sigue La W que “me parece que la afirmación por Mancuso”, en la que aseguró que ‘la UP no fue exterminado por las autodefensas, sino por el Estado’, “se ajusta totalmente a la realidad, por lo menos en el Cesar, La Guajira y Magdalena”.

“Fuimos víctimas de un genocidio que a partir de 1985 a 1989 lo ejecutó el Das”, sentenció, añadiendo que “policías y miembros activos del Ejército colombiano fueron los victimarios de seis concejales del departamento del Cesar y un diputado del mismo departamento, y muchos líderes de La Guajira y Magdalena. Hasta el 89 no había accionar paramilitar propiamente dicho en esa región. Había sicarios que eran guardaespaldas. Esa bonanza estaba terminando y sus guardaespaldas emplearan como sicarios de terratenientes. Viví 26 inviernos en Suecia como exiliada. Todos los días soñé con el retorno a mi país a trabajar por la paz. Sucedió en 2015 cuando volví a Valledupar. Sabemos que no es fácil, pero hay que continuar”.

Por su parte, Walter Castaño Zapata, hijo y hermano de Rubén Darío Castaño y Luis Gonzalo Castaño, asesinados en 1985 y 1990 respectivamente, indicó que “se señala al Estado como autor y coautor de estos crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos humanos habló de 6,528 de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos de dirigentes y simpatizantes de la UP. Lo de Mancuso confirma la autoría del Estado como autor material e intelectual. Dentro del manejo que le ha dado a esta situación, se habla de la memoria. Desde 1985 fueron dirigentes sindicales los primeros asesinados. Fuerzas económicas y políticas fueron parte de esto”.

Aída Avella, senadora de la UP y sobreviviente de atentado, manifestó que “somos sobrevivientes de atentados, tenemos la inmensa responsabilidad de seguir aclarando este asunto. Mancuso ha confirmado lo que se ha dicho sobre el caso de la UP”.

Le puede interesar:

A su vez, dijo que “vamos a pedirle a la Comisión de la Verdad que nos preste su declaración para mandarla como una prueba sobreviviente de lo que nosotros dijimos en la audiencia. Nunca hemos dejado de culpar al Estado”, por lo que “nuestras demandas y peticiones están llenas de que el Estado diga” las acciones que, presuntamente, llevó a cabo”.

“Hay actores de esa época vivos. Cada vez que decimos que tuvieron que ver en este genocidio, nos agreden. Hay una revictimización permanente. La comunidad internacional está encima de Colombia. Otra vez hay un genocidio y está preparado igualmente como el de la UP. La situación es mucho más delicada. Mancuso sabe muchas cosas. En este momento es de los pocos que quedan que puede aclarar demasiadas cuestiones. Algunos dudan de que eso pasó”, finalizó.