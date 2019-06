Martha Lucía Rocha, 50 años, gestora cultural, es #UnaMujerW

Gracias a Martha Lucía miles de artistas colombianos han tenido la oportunidad de presentarse en eventos masivos y ser reconocidos en la capital de Chile:

“La red de apoyo Kolombia Kultura Itinerante se creó precisamente por una necesidad de crear espacios para aquellos artistas que venían a estas tierras y que lamentablemente no podían ejercer o no pueden ejercer su trabajo como tal, porque el tema de la ley de migraciones o las visas no les permitían ejercer sus labores y venían a asumir a otros roles”, asegura Martha Lucía Rocha.

Martha, quien salió de Colombia hace ocho años buscando un mejor futuro para ella y su familia, creó con las uñas, esta red encargada de promover espacios culturales en los que se incentiva a conocer más de nuestro folclor, nuestra danza y nuestro arte.

“Todos los proyectos que se realizan a través de la red como ‘Salsa a la primavera’, ‘Colombia invita a Santiago’, ‘Carnaval migrante’, el programa ‘Estado Colombia’, se desarrollan de manera auto gestionable con alianzas y colaboraciones, así fue que empezamos este proceso y ha sido una labor bastante titánica que por fortuna hemos logrado sacar adelante con cada una de las propuestas y proyectos y que ya en estos 8 años de trabajo se ha convertido en un icono de la cultura colombiana y de la cultura migrante en esta ciudad de Santiago“, explica la gestora cultural.

Y lo mejor, es que estas manifestaciones artísticas, son completamente gratis.

“Hemos logrado afianzarnos con patrocinios y auspicios que nos colaboran en temas de producción, la mayoría de ellos son también colaboraciones, voluntariados y alianzas que nos permiten echar a andar las propuestas y que son beneficiosos también para la sociedad tanto migrante como chilena y que les permite tener un momentito de alegría y de diversidad; de diversión porque este es un país en donde la gente viene a trabajar y a cumplir un propósito”, cuenta Martha.

Aparte de propiciar espacios en donde artistas se puedan presentar, Martha creó un programa cultural de radio que le llega a miles de chilenos y migrantes:

“El programa ‘Estado Colombia’ nace con el ánimo de difundir y promover todas las manifestaciones musicales de nuestro territorio desde el Caribe hasta la Amazonía y desde el Pacífico hasta los Llanos Orientales y el espacio se ha convertido en algo muy relevante para muchos de los músicos chilenos que en algunos de los casos han ido a retroalimentar la cultura musical en Colombia”, recuerda Martha.

“La percepción que tienen los chilenos frente a nuestra cultura es bastante agradable, muy positiva ya que desde hace muchos años cuando llegó la cumbia colombiana a estas tierras fue un trabajo muy interesante y desde entonces hemos tenido esa cercanía, hay una buena acogida en el sentido que representa la música, la alegría, la diversidad, los colores, y en especial el trato del colombiano hacia las personas que van a visitarlo o en este caso muchos colombianos que han venido a trabajar acá han tenido esa bonita acogida”, nos cuenta Martha.

Martha Lucía Rocha, 50 años, gestora cultural, es #UnaMujerW