Más de 49.000 soldados y familiares no son reconocidos como víctimas del conflicto

La Dirección de Apoyo a la Transición del Ejército entregó a la Comisión de la Verdad el informe "La persistencia de la revictimización a los militares víctimas y sus familias en el marco del conflicto" en el que denunció que 49.366 soldados y sus familias no han sido reconocidos como víctimas del conflicto a pesar de haber sufrido victimizaciones.

De acuerdo con la investigación, el mayor delito que han sufrido es el desplazamiento forzado con 29.406 casos, seguido por homicidios con 6.598 registros y amenazas con 6.346 casos.

“Esta entrega es también una forma de honrar la memoria de todas las víctimas y sus familias que merecen ser reconocidas, reparadas y jamás deben ser olvidadas”, señaló el coronel Jorge Mauricio Cely, director de la Dirección de Apoyo a la Transición.

Durante la publicación del documento se conoció el testimonio de uno de los soldados afectados, el sargento César Vega, quien perdió el conocimiento durante un atentado perpetrado por el ELN con cilindros bomba en Saravena (Arauca) y actualmente sigue luchando por recuperarse plenamente de las secuelas psicológicas.

En su declaración señaló que ha tratado de acreditarse como víctima del conflicto, pero luego de un tortuoso trámite y a pesar de la entrega de pruebas le negaron ese beneficio.

“Con el funcionario que me tocó, me dijo antes del saludo que no me veía mutilación, yo le dije que, aunque no fueran visuales tengo afectaciones internas de igual relevancia (...) pasó el tiempo y me tocó dirigirme a ellos hasta que por fin me contestan y me informan que fue negativa porque los artefactos explosivos improvisados no iban en contra del Derecho Internacional Humanitario y que mi núcleo familiar tampoco podía ser incluido”, narró.

Según el informe adelantado por la Dirección de Apoyo a la Transición del Ejército, en muchas ocasiones a los militares se les ha negado iniciar el trámite por pertenecer al régimen especial militar, trabas que comienzan desde que el ministerio público escucha su declaración.