Más de 96 mil millones en multas interpuestas por parte de la Superservicios en 2020

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que impuso multas por 95.918.483.972 pesos durante el 2020, esto como consecuencia de las medidas que adoptó contra 208 empresas que se encuentran bajo su vigilancia, al culminar procesos de investigación iniciados entre 2017 y 2019.

El ente de control y vigilancia explicó que las sanciones interpuestas se dieron contra 116 empresas del sector de acueducto, alcantarillado y aseo; y 92 de energía y gas combustible. De ese monto 37.825.858.485 pesos corresponden a multas en firme, mientras que 58.092.625.487 pesos a sanciones que se encuentran en etapa de revisión de los recursos de reposición presentados por las empresas, en el marco del debido proceso.

Ante el escenario, la superintendente, Natasha Avendaño García, dijo “estas sanciones son resultado del ejercicio de supervisión técnica que hace la entidad a las empresas prestadoras y de reclamaciones presentadas por los usuarios. En el marco del debido proceso, se definieron los valores de las multas impuestas a cada prestador, teniendo en cuenta el tipo de infracción, falla o incumplimiento a la regulación que aplica a los servicios públicos bajo nuestra vigilancia. Nuestro objetivo es que las empresas corrijan las falencias identificadas para garantizar su adecuada gestión, la defensa de los derechos de los usuarios y la competitividad del sector ejerciendo buenas prácticas”.

Seguido a esto, la Superservicios manifestó que del total de las multas impuestas por la en todo el 2020, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo dejó en firme multas a 54 empresas por 5.000.187.939 pesos, mientras que otros 62 prestadores fueron multados por 20.366.929.327 pesos, en procesos que se encuentran en revisión ante los recursos presentados por los prestadores.

El principal motivo de las sanciones en firme está relacionado con la baja calidad del agua, razón por la cual 35 prestadores del servicio de acueducto fueran multados por 794.722.909 pesos al no suministrar agua apta para el consumo humano a sus usuarios; por otro lado, seis empresas fueron multadas por más de tres mil ochocientos millones de pesos al comprobarse fallas en la prestación del servicio, fallas en la medición del consumo e incumplimiento a las normas técnicas.

De paso la Superservicios reveló el nombre de las compañías sancionadas, entre las que se encuentran: Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta – Metroagua, Buenaventura Medio Ambiente, Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa Del Rosario, Empresas Públicas Municipales de Tierralta, Empresa Regional de Aguas del Tequendama y la Empresa de Servicios Públicos de Acacias.

Por el lado de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible se reveló que quedaron en firme sanciones a 69 empresas con multas por 32.825.670.546 pesos. Adicional a éstas, impuso otras 23 multas por 37.725.696.160 pesos que se encuentran en revisión de la entidad ante los recursos de ley presentados por las empresas, en el marco del debido proceso.

Allí los principales motivos de las sanciones en firme se relacionan con fallas en la prestación del servicio, deficiencias en los reportes al Sistema Único de Información (SUI); incumplimiento de la regulación frente la facturación del servicio de energía, mantenimiento de gasoductos, expedición del certificado de conformidad al momento de la revisión periódica de las redes internas de gas de los usuarios, expedición de paz y salvo para cambio de comercializador; deficiencias de medios físicos y logísticos para la entrega de GLP e inexistencia de certificado de conformidad en planta de envasado de GLP, entre otras.

En esta parte del informe, se destacó que la empresa con mayor número de multas fue Electricaribe que sumó un total de 6.729.595.574 pesos.

Finalmente, el ente de control y vigilancia aseguró que en materia de sanciones no económicas, durante el 2020 fueron amonestadas seis empresas por no expedir paz y salvo a los usuarios para facilitar el cambio de operador, tener fallas en el reporte de porcentaje de uso de activos en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y no brindar información sobre resultados de vigilancia y auditorías.