Matador le ha copiado caricaturas a varias personas en la industria: Vladdo

El caricaturista Vladdo publicó en su cuenta de Instagram una denuncia en la que acusa a Matador de haber plagiado una de sus caricaturas.

Vladdo habló en La W sobre esta situación y explicó que "puede pasar que uno tenga coincidencias creativas con un colega, sin embargo, uno debe ver qué puede hacer para evitar estas situaciones, mi caricatura salió tres días antes y una amiga periodista me dijo después que salió algo muy parecido a lo que yo hice".

"No es la primera vez que lo hace ni conmigo, ni con otros colegas. Matador le ha copiado carictaruas a beto y a Bacteria, tanto que en redes sociales hay una página en la que se refieren al plagio que él descaradamente hace" agregó.

También dijo que "es muy harto, yo me cansé porque no es la primera vez y no será la última".

