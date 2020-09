"Me di la vuelta, me tocó y me sobó la nalga": víctima de acoso sexual en el CSJ

Con el escándalo que se ha desatado en el Consejo Superior de la Judicatura por presunto acoso sexual, por parte de algunos magistrados, en Sigue La W, una de las mujeres víctimas de estos hechos relató sus vivencias.

'Susana' contó que los hechos sucedieron en el 2016. Ingresó a trabajar con el magistrado Fidalgo Estupiñan, del CSJ, y a los pocos días comenzó a sentir cambios en el trato que le daba el jurista. "Un día entré al despacho, le entregué unos papeles, me di la vuelta, me tocó y me sobó la nalga (...), sacó la mano y me sobó la nalga, la parte de arriba".

También señaló que durante un viaje de trabajo a Valledupar, en el que estaba todo el equipo, a medianoche el magistrado la llamó, ya que ella tenía una carpeta: "me cambié porque estaba en pijama, me vestí bien y fui a llevar lo que me pidió (...), cuando llegué me dijo que por qué estaba en pijama". Además, expresó que fueron muchos comentarios "fuera de tono" y que a su familia no le contó por miedo.

Asimismo, dijo que "estos casos se han venido viendo desde hace años" y que nadie hace algo, "es tan normal (...), uno no tiene respaldo allá de nadie". Susana le relató a un compañero lo que estaba pasando "con él lloraba y le contaba lo que me pasaba". "Habrá casos de niñas que sí aceptaron y pensarán que todas quieren lo mismo, pero a la que pone las cartas sobre la mesa no le creen".

Ante la pregunta del por qué expone estos hechos cuatro años después, Susana respondió que "no es fácil decir que uno es víctima de esto", además que temía por señalamientos. Sigue La W trató de contactar al magistrado Fidalgo Estupiñán, pero por el momento no está disponible.