Me recomendaron publicar las amenazas por si me pasa algo: amigo de Dilan Cruz

Steven Gutiérrez, estudiante y amigo de Dilan Cruz, quien falleció luego de recibir un impacto con una bean bag por un agente del Esmad, habló durante la entrevista sobre lo sucedido en las manifestaciones del 23 de noviembre: “Nosotros estábamos marchando de manera pacífica, ya habíamos sido represados por el Esmad, pero de un momento a otro lanzaron los gases y dispararon, yo corrí a socorrerlo y la primera impresión que tuvimos es que había muerto por el impacto (…) Todavía no puedo creer que alguien pueda hacer eso, así sea por error, es algo muy grave”.

Además, explicó que en ningún momento ellos se le atravesaron al Esmad: “Dilan y yo corrimos, no nos atravesamos, para los policías todos se les atraviesan, si el Gobierno es el asesino entonces ellos dicen que es un error. Ellos están entrenados y capacitados para manejar esas armas, no sé si la intención del agente era dispararle en la cabeza, pero igual no tenía por qué hacerlo”.

Por otro lado, el joven envió un mensaje a toda la ciudadanía para que apoyen las manifestaciones pacíficas: “Hoy todos estamos en la Plaza de Bolívar de manera pacífica, yo invito a que las personas salgan a las calles, estamos alzando las voces para protestar en contra del Gobierno y queremos que nos escuchen y que tomen en cuenta nuestra voz”.

Sobre las amenazas que recibió, Gutierez dijo que: “Yo me dirigí a la URI, pasaron dos días y a las 2:30 de la madrugada recibí un mensaje por medio de Facebook, en donde me amenazaron, me dijeron que ojalá no me pasara nada en mi barrio, localidad y en mi trabajo. Lo publiqué en mis redes sociales y me dieron consejos para afrontar esta situación”.

Para finalizar, el estudiante se dirigió a los Policías: “A las autoridades les digo que hay que decir la verdad y que sean justos con lo que se dice y se hace. De mi seguridad estamos haciendo todo lo correspondiente con el tema. La violencia tiene que parar, nosotros nos merecemos esto, nadie merece acabar asesinado por salir a protestar”.