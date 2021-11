Menores de edad en Colombia inician consumo de alcohol a los 13 años.

Durante la celebración de la firma oficial del “Gran Pacto por la prevención del consumo de alcohol en menores de edad” promovido por la Fundación Bavaria, la Corporación Nuevos Rumbos, Fútbol con Corazón y Fundación Selección Colombia y más aliados, se dieron a conocer los resultados del tercer estudio desarrollado por la Corporación Nuevos Rumbos.

Estudio único en Latinoamérica

La labor realizada es única en Latinoamérica y se ha trabajado en el rango de la pandemia sanitaria, dando a conocer resultados derivados de los confinamientos. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la labor alrededor de la cero tolerancia en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.

Para dicho estudio, se vincularon más de 11.500 estudiantes de bachillerato hasta los 17 años. Los resultados indicaron que los menores de edad en Colombia inician el consumo de bebidas alcohólicas a una edad promedio de 13 años, de igual forma se conoció que el 40% de los menores siguen expuestos al consumo de alcohol, el 60% afirma que es fácil acceder a este tipo de bebidas y un 70% de los jóvenes, expresan que lo hacen en presencia de sus padres de familia.

“De la mano de nuestra Fundación venimos trabajando desde hace varios años en iniciativas que rechazan enfáticamente el consumo de alcohol en menores de edad. Como compañía somos conscientes del rol y la responsabilidad que tenemos en este frente, buscando siempre, con el apoyo de nuestros aliados, ser parte de la solución con estrategias de largo plazo que nos permitan aportar al desarrollo de los jóvenes colombianos, para que juntos impulsemos la transformación del país” afirmó Marcel Regis, presidente de Bavaria.

Entre las conclusiones se reflejó una baja en los jóvenes que consumen alcohol en compañía de sus amigos y un aumento en la cifra de los que toman con sus padres y otros familiares. Esto derivado de la pandemia y las medidas de confinamiento asociadas

“El comportamiento social de los adolescentes durante la pandemia se vio severamente restringido, lo que se reflejó en una disminución de los indicadores de consumo de alcohol. Lo que no debemos olvidar es que somos los adultos los responsables de cuidar a los menores de edad, y eso significa no darles alcohol, no venderles, hacer cumplir las normas y no hacernos los ciegos cuando sepamos que están tomando” indicó Augusto Pérez, Fundación Nuevos Rumbos.

En cuanto a las estadísticas por ubicación, se concluyó según los resultados, Medellín es la ciudad en la que los jóvenes tienen mayores niveles de consumo, Bogotá es donde los adolescentes consumen alcohol más días seguidos, Barranquilla presenta el porcentaje más bajo de adolescentes que han consumido alcohol en los últimos 30 días, mientras que, en Cali, es la ciudad en la que se consume menos licor antes o en el transcurso de la jornada escolar.

Cabe resaltar que desde el año 2018 Bavaria adelanta labores con diversos actores, desarrollando una serie de estrategias orientadas a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. Un claro ejemplo es su programa “Juego Limpio”, el cual se basa en el desarrollo deportivo de los jóvenes, buscando desmitificar los beneficios asociados a las bebidas alcohólicas. Con esto, se han impactado 125 instituciones educativas y un total de 24.000 adolescentes.