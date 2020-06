¿Miente el Gobierno con las cifras de recursos destinados para atender la emergencia?

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó que el Gobierno Nacional no está entregando los datos reales sobre los recursos que se han destinado para atender la emergencia. El Ministerio de Hacienda había prometido destinar cerca del 11% del PIB, pero, según los datos y documentos oficiales, el total entregado no supera ni el billón de pesos.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dijo que no hay información de cómo se están haciendo los gastos. "Lo que podemos asumir es que el dinero está bien guardadito y no se está usando, ¿dónde están las cuentas de cómo se va a gastar? No hay un plan detallado y es posible hacerlo".

"Hagan el ejercicio de mirar en la página del ministerio de Hacienda, uno se pierde entre resoluciones, mientras que uno revisa el sitio de, por ejemplo, Nueva Zelanda y todos los gastos están muy claros" señaló.